ВСУ уничтожили две российские крылатые ракеты "Калибр" над Харьковской областью – Воздушные силы

Об этом сообщило командование Воздушных сил (ВС) ВСУ в Facebook.

"11 августа, в Харьковской области, около 13.30, зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных сил Украины уничтожены две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря", – говорится в сообщении.

Согласно данным Telegram-канала "Воздушная тревога", в Харьковской области тревога длилась с 13.15 до 14.38.

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