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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили две российские крылатые ракеты "Калибр" над Харьковской областью – Воздушные силы

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Сбитые ВСУ крылатые ракеты "Калибр" оккупанты выпустили из акватории Черного моря, отметило командование ВС ВСУ
Сбитые ВСУ крылатые ракеты "Калибр" оккупанты выпустили из акватории Черного моря, отметило командование ВС ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) днем 11 августа сбили две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные российскими оккупантами по территории Харьковской области.

Об этом сообщило командование Воздушных сил (ВС) ВСУ в Facebook.

"11 августа, в Харьковской области, около 13.30, зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных сил Украины уничтожены две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря", – говорится в сообщении.

Согласно данным Telegram-канала "Воздушная тревога", в Харьковской области тревога длилась с 13.15 до 14.38.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

По подсчетам украинских властей, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: Россия, Украина, Черное море, Харьковская область, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, крылатая ракета, российские оккупанты, воздушная тревога
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