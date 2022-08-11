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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия использует в Украине устаревшее оружие, ее ракеты попадают только в 30% целей – СМИ

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Российские танки оказались беззащитными перед поставленным Западом противотанковым оружием типа Javelin и NLAW
Российские танки оказались беззащитными перед поставленным Западом противотанковым оружием типа Javelin и NLAW 
Фото: ЕРА

Российская бронетехника и вертолеты не выдерживают стрелкового огня, а крылатые ракеты в большинстве случаев не попадают в заданные цели. Об этом пишет The Times, ссылаясь на полученный отчет министерства обороны Украины.

Отчет базируется на изученной трофейной технике, захваченной ВСУ, сообщает издание.

К примеру, вертолеты Ка-52 "Аллигатор", которые массово атаковали Киевскую область в первые дни вторжения, обходятся РФ в $16 млн за штуку, российская пропаганда называет их "летающими танками". При этом экспертиза показала, что кабины этих вертолетов простреливаются обычным автоматом калибра 7,62 мм, хотя должны выдерживать попадание снарядов калибра 12,7 мм.

Главные российские танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82А оказались беззащитными перед поставленным Западом противотанковым оружием типа Javelin, NLAW и гранатометами Matador, говорится в отчете.

Бронеавтомобиль "Торнадо-У" на базе грузовика "Урал", по заявлениям производителя, имеет броню 5-го класса защиты от бронебойных зарядов 7,62 мм, выпущенных из АКМ с расстояния 5–10 м, но он также не способен выдержать автоматную очередь. На практике оказалось, что машина десанта БМД-4М 2015 тоже слабо защищена от стрелкового оружия, осколков мин и снарядов.

Рассказывая о беспилотниках, The Times пишет, что самый массовый российский дрон "Орлан-10" быстро изнашивается и выходит из строя. При его производстве необходимы импортные детали, которые из-за санкций сейчас недоступны в РФ.

Говоря о крылатых ракетах "Калибр", газета утверждает, что каждая из них стоит около $6,5 млн и способна точно попасть цель только в 33% случаев.

Контекст:

По данным Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля по 11 августа Россия потеряла более 43 тыс. военных, более 1,8 тыс. танков, 4,1 тыс. бронемашин, более 430 самолетов и вертолетов, а также другой боевой и военной техники.

Теги: танки, Министерство обороны Украины, вооружение, вертолет, отчет, война России против Украины, Javelin, ракеты, российские оккупанты
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