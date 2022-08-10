ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на юге Украины выпустили пять крылатых ракет по самолетам ВСУ – командование "Юг"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ на юге за день уничтожили 35 оккупантов, шесть единиц бронированной и автомобильной техники и склад боеприпасов
ВСУ на юге за день уничтожили 35 оккупантов, шесть единиц бронированной и автомобильной техники и склад боеприпасов
Скриншот: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

В течение дня 9 августа российские оккупанты нанесли два ракетных и три авиационных удара по украинским подразделениям на юге Украины. Об этом говорится в вечерней сводке командования ВСУ "Юг".

"Пять крылатых ракет типа "воздух – воздух" выпущены по самолетам Воздушных сил, которые наносили удары по врагу. Потери нашей авиации не допущены", – сообщили в командовании.

В свою очередь ВС ВСУ нанесли по врагу семь авиационных ударов. Как сообщили в командовании, результат – попадание по пяти скоплениям живой силы, вооружения и техники противника в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах Херсонской области и по двум опорным пунктам в более чем 40 км от Херсона.

В Бериславском районе враг также пытался проводить воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10". Зенитно-ракетное подразделение ВСУ сбило беспилотник.

Кроме того, оккупанты безуспешно попытались силами десантно-штурмового взвода провести разведку боем в направлении недавно освобожденного Лозового, но отступили.

"По результатам работы в течение боевого дня, в том числе и ракетно-артиллерийских подразделений, подтверждены потери врага в количестве 35 рашистов, шести единиц бронированной и автомобильной техники, среди которых один танк Т-72 и одна командно-штабная машина. Уничтожен еще один склад боеприпасов в Новоалексеевке и командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 217-го парашютно-десантного полка врага в районе села Максима Горького", – сообщили в командовании.

В сводке отметили, что обстановка в южной операционной зоне остается напряженной и сложной, но развитие ее под контролем сил обороны Украины.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1231850430984020/

Генштаб ВСУ отмечал 9 августа, что на юге Украины оккупанты активизировали применение боевой авиации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны. В Херсонской области ВСУ ведут контрнаступление.

По данным Генштаба ВСУ на 9 августа, потери российских оккупантов достигли около 42,6 тыс. личного состава, 1817 танков, 223 самолета, 193 вертолета и 15 катеров и кораблей.

Теги: авиация, Херсонская область, боеприпасы, беспилотники, самолеты, ВСУ, война России против Украины, ракеты, потери России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дурнев: Не слушайте русскую музыку и не смотрите их шоу – это контент для скота. Оно нас не касается. Даже палкой в это не тыкайте, противно
Дурнев: Не слушайте русскую музыку и не смотрите их шоу – это контент для скота. Оно нас не касается. Даже палкой в это не тыкайте, противно
"Сказать, что я зла, – это ничего не сказать". Анита Луценко рассказала, в какой стране ее дочь пойдет в школу
"Сказать, что я зла, – это ничего не сказать". Анита Луценко рассказала, в какой стране ее дочь пойдет в школу
  Клопотенко: Все мои рестораны в первый день после победы будут бесплатные
  Клопотенко: Все мои рестораны в первый день после победы будут бесплатные
"Как же я скучала". Дорофеева сообщила, что вернулась в Украину
"Как же я скучала". Дорофеева сообщила, что вернулась в Украину
  Приходько: Теперь я содержанка. Я не работаю, и это меня очень грызет
  Приходько: Теперь я содержанка. Я не работаю, и это меня очень грызет
  "Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции
  "Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции
Костромичева снялась на отдыхе со своим мужем, итальянским бизнесменом Капоне
Костромичева снялась на отдыхе со своим мужем, итальянским бизнесменом Капоне
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео
Джамала, которая стала участницей "Танцев со звездами" в Польше, рассказала, какой танец готовит к первому эфиру
Джамала, которая стала участницей "Танцев со звездами" в Польше, рассказала, какой танец готовит к первому эфиру
Анатолий Анатолич встретился с женой и детьми, которые живут во Франции
Анатолий Анатолич встретился с женой и детьми, которые живут во Франции
"Самая чистая любовь". 45-летняя Шакира после расставания с 35-летним мужем показала своих сыновей
"Самая чистая любовь". 45-летняя Шакира после расставания с 35-летним мужем показала своих сыновей
"О, Ева, ты такая сексуальная лиса!" 47-летняя Лонгория показала свою прогулку в шортах
"О, Ева, ты такая сексуальная лиса!" 47-летняя Лонгория показала свою прогулку в шортах
"Никогда моим мотиватором не были деньги". Monatik рассказал, почему выступал в России после 2014 года
"Никогда моим мотиватором не были деньги". Monatik рассказал, почему выступал в России после 2014 года
  Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила имя новорожденного сына
  Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила имя новорожденного сына
В США скончалась 73-летняя актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, которая 30 лет боролась с раком
В США скончалась 73-летняя актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, которая 30 лет боролась с раком
"С бухлом", "Вульгарщина". Волочкова снялась на крыше с открытой бутылкой
"С бухлом", "Вульгарщина". Волочкова снялась на крыше с открытой бутылкой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина (321391)
2
Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует (110339) G
3
"Мама не должна так сидеть, еще и в платье", "Выглядит так, как будто снова родила". В сети обсуждают фото Мишиной с сыном (102344)
4
"Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому (92498)
5
63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья (91020)
6
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль" (90509)
7
47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад (74912)
8
"Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции (37265)
 
 
 
 