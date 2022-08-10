Оккупанты на юге Украины выпустили пять крылатых ракет по самолетам ВСУ – командование "Юг"

ВСУ на юге за день уничтожили 35 оккупантов, шесть единиц бронированной и автомобильной техники и склад боеприпасов Скриншот: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

"Пять крылатых ракет типа "воздух – воздух" выпущены по самолетам Воздушных сил, которые наносили удары по врагу. Потери нашей авиации не допущены", – сообщили в командовании.

В свою очередь ВС ВСУ нанесли по врагу семь авиационных ударов. Как сообщили в командовании, результат – попадание по пяти скоплениям живой силы, вооружения и техники противника в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах Херсонской области и по двум опорным пунктам в более чем 40 км от Херсона.

В Бериславском районе враг также пытался проводить воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10". Зенитно-ракетное подразделение ВСУ сбило беспилотник.

Кроме того, оккупанты безуспешно попытались силами десантно-штурмового взвода провести разведку боем в направлении недавно освобожденного Лозового, но отступили.

"По результатам работы в течение боевого дня, в том числе и ракетно-артиллерийских подразделений, подтверждены потери врага в количестве 35 рашистов, шести единиц бронированной и автомобильной техники, среди которых один танк Т-72 и одна командно-штабная машина. Уничтожен еще один склад боеприпасов в Новоалексеевке и командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 217-го парашютно-десантного полка врага в районе села Максима Горького", – сообщили в командовании.

В сводке отметили, что обстановка в южной операционной зоне остается напряженной и сложной, но развитие ее под контролем сил обороны Украины.

Генштаб ВСУ отмечал 9 августа, что на юге Украины оккупанты активизировали применение боевой авиации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)