Подоляк: Русская армия должна понимать, что Украина – территория огня, здесь их будут сжигать

"Была ли эта ИПСО (информационно-психологическая спецоперация. –- "ГОРДОН")? Бесспорно, сегодня все публичные комментарии – это часть ИПСО. Нам нужно деморализовать русскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет территория огня, их будут здесь сжигать. Это ключевое", – убежден Подоляк.
Контрнаступление Украины продолжается, просто оно не выглядит так, как атаки российских военных, отмечает Подоляк. Украина воюет креативно, добавил он.
"Креативная война – это нанести максимальный ущерб тыловому обеспечению, обескровить армию. Бить по базам топлива, боекомплекту, оперативно-тактическим штабам. Контрнаступление – это постоянно, как у Мухаммеда Али, "порхать, как бабочка, и жалить, как пчела". Это мы и делаем. И это просто фантастическая тактика наших Вооруженных сил", – рассказал советник главы ОП.
По словам Подоляка, "невозможно представить", что Херсон останется у захватчиков, и события на Антоновском мосту показывают, что для Украины принципиальной целью является освободить именно Херсон.
Херсон – единственный областной центр Украины, который российским захватчикам удалось временно оккупировать с начала полномасштабного вторжения.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью Вооруженных сил Украины на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня.
По состоянию на 2 августа в Херсонской области ВСУ освободили 53 населенных пункта.
В настоящее время Украина ожидает попыток наступления РФ на юге. Так, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 29 июля заявлял, что к тем 12–15 батальонно-тактическим группам (БТГ), которые были у оккупантов на юге, переброшены еще семь-восемь БТГ, которые эксперт назвал "десантной окрошкой".
Это, по мнению Арестовича, означает, что освобождение Херсона "несколько откладывается", а пока ожидается "лихая и славная драка". 1 августа Арестович говорил уже о 30 БТГ оккупантов, сконцентрированных на юге Украины.
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий 31 июля подтвердил, что Россия перебрасывает большое количество войск на оккупированные территории Крыма и юга Украины.
По оценке исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива, по состоянию на 3 августа на херсонском направлении собрано 90% десантно-штурмовых войск РФ.