Подоляк: Русская армия должна понимать, что Украина – территория огня, здесь их будут сжигать

"Была ли эта ИПСО (информационно-психологическая спецоперация. –- "ГОРДОН")? Бесспорно, сегодня все публичные комментарии – это часть ИПСО. Нам нужно деморализовать русскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет территория огня, их будут здесь сжигать. Это ключевое", – убежден Подоляк.

Контрнаступление Украины продолжается, просто оно не выглядит так, как атаки российских военных, отмечает Подоляк. Украина воюет креативно, добавил он.

"Креативная война – это нанести максимальный ущерб тыловому обеспечению, обескровить армию. Бить по базам топлива, боекомплекту, оперативно-тактическим штабам. Контрнаступление – это постоянно, как у Мухаммеда Али, "порхать, как бабочка, и жалить, как пчела". Это мы и делаем. И это просто фантастическая тактика наших Вооруженных сил", – рассказал советник главы ОП.

По словам Подоляка, "невозможно представить", что Херсон останется у захватчиков, и события на Антоновском мосту показывают, что для Украины принципиальной целью является освободить именно Херсон.