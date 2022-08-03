Оккупанты не в состоянии преодолеть оборонительные укрепления ВСУ и все чаще применяют авиацию – Гайдай

"Оккупанты, которые не в состоянии преодолеть оборонительные укрепления украинских бойцов, все чаще применяют авиацию. Только за 2 августа вражеские авиаудары нанесены вблизи восьми населенных пунктов, расположенных на админгранице Луганской и Донецкой областей. Россияне хотят сковать действия ВСУ, чтобы не допустить их перебрасывания на другие угрожающие направления. Поэтому проводят многочисленные атаки одновременно с разных сторон", – говорится в сообщении.
Гайдай отметил, что за последние сутки отражены девять попыток штурма со стороны оккупантов, они вынуждены были отойти.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.