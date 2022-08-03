Оккупанты не в состоянии преодолеть оборонительные укрепления ВСУ и все чаще применяют авиацию – Гайдай

"Оккупанты, которые не в состоянии преодолеть оборонительные укрепления украинских бойцов, все чаще применяют авиацию. Только за 2 августа вражеские авиаудары нанесены вблизи восьми населенных пунктов, расположенных на админгранице Луганской и Донецкой областей. Россияне хотят сковать действия ВСУ, чтобы не допустить их перебрасывания на другие угрожающие направления. Поэтому проводят многочисленные атаки одновременно с разных сторон", – говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что за последние сутки отражены девять попыток штурма со стороны оккупантов, они вынуждены были отойти.

Война России против Украины. Главное (обновляется)