Оккупанты пытаются скрыть потери после удара ВСУ по российскому подразделению в Хрустальном – ГУР Минобороны

Глава Луганской ОВА сообщал об уничтожении в Хрустальном около 100 оккупантов Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram

"В городе Хрустальный на временно оккупированной территории Луганской области в гостинице "Красный Луч" было размещено подразделение оккупационных войск. Но после нанесения огневого поражения по месту дислокации враг не стал обнародовать информацию о потерях. Проведен комплекс мероприятий, направленных на сокрытие факта гибели и ранения своих военнослужащих", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, большинство раненых были немедленно отправлены в военный госпиталь в Ростов-на-Дону на гражданских автомобилях.

"После уничтожения всех следов результативного удара ВСУ противник активно начал распространять дезинформацию в СМИ, сети интернет и мессенджерах, что будто бы все оккупанты успели заранее уехать из гостиницы и никто из них не пострадал", – сообщили в разведке.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что в ночь на 25 июля ВСУ нанесли точный удар по отелю в оккупированном городе Хрустальный Луганской области, где находились россияне. По его словам, погибло около 100 оккупантов.