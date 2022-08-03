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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются скрыть потери после удара ВСУ по российскому подразделению в Хрустальном – ГУР Минобороны

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Глава Луганской ОВА сообщал об уничтожении в Хрустальном около 100 оккупантов
Глава Луганской ОВА сообщал об уничтожении в Хрустальном около 100 оккупантов
Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram

Российские оккупанты пытаются скрыть потери после удара Вооруженных сил Украины по отелю с военными РФ во временно оккупированном Хрустальном Луганской области. Об этом 2 августа сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

"В городе Хрустальный на временно оккупированной территории Луганской области в гостинице "Красный Луч" было размещено подразделение оккупационных войск. Но после нанесения огневого поражения по месту дислокации враг не стал обнародовать информацию о потерях. Проведен комплекс мероприятий, направленных на сокрытие факта гибели и ранения своих военнослужащих", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, большинство раненых были немедленно отправлены в военный госпиталь в Ростов-на-Дону на гражданских автомобилях.

"После уничтожения всех следов результативного удара ВСУ противник активно начал распространять дезинформацию в СМИ, сети интернет и мессенджерах, что будто бы все оккупанты успели заранее уехать из гостиницы и никто из них не пострадал", – сообщили в разведке.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что в ночь на 25 июля ВСУ нанесли точный удар по отелю в оккупированном городе Хрустальный Луганской области, где находились россияне. По его словам, погибло около 100 оккупантов.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, разведка, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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