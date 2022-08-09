"Процесс предоставления военной помощи Украине – непрерывный". Залужный созвонился с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе

Залужный: Сотрудничество между ВСУ и командованием вооруженных сил США в Европе является системным и результативным Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

"Взаимное доверие, постоянный диалог на стратегическом уровне и эффективное сотрудничество на оперативном звене способствуют тому, что сотрудничество между Вооруженными силами Украины и командованием вооруженных сил США в Европе является системным и результативным, а процесс предоставления военной помощи Украине – непрерывным", – подчеркнул Залужный.

Других подробностей беседы с Каволи он не предоставил.

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