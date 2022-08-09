"Процесс предоставления военной помощи Украине – непрерывный". Залужный созвонился с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе

"Взаимное доверие, постоянный диалог на стратегическом уровне и эффективное сотрудничество на оперативном звене способствуют тому, что сотрудничество между Вооруженными силами Украины и командованием вооруженных сил США в Европе является системным и результативным, а процесс предоставления военной помощи Украине – непрерывным", – подчеркнул Залужный.
Других подробностей беседы с Каволи он не предоставил.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Каволи принял командование войсками США в Европе месяц назад. Перед этим, в мае, он стал верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Генерала Каволи называют специалистом по России. С ним Залужный общался 20 июля – обсудил "ряд рабочих вопросов", а также 2 августа – выразил благодарность американскому народу за предоставленную помощь.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".