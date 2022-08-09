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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Процесс предоставления военной помощи Украине – непрерывный". Залужный созвонился с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе

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Залужный: Сотрудничество между ВСУ и командованием вооруженных сил США в Европе является системным и результативным
Залужный: Сотрудничество между ВСУ и командованием вооруженных сил США в Европе является системным и результативным
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный 9 августа в Facebook сообщил, что провел телефонный разговор с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

"Взаимное доверие, постоянный диалог на стратегическом уровне и эффективное сотрудничество на оперативном звене способствуют тому, что сотрудничество между Вооруженными силами Украины и командованием вооруженных сил США в Европе является системным и результативным, а процесс предоставления военной помощи Украине – непрерывным", – подчеркнул Залужный.

Других подробностей беседы с Каволи он не предоставил.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0Ya7xwhqk2LUaLdCPmoRMeznpNTtjw8TK73TF2iz85RXt4KfKmofitwLQFDFd8PRwl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Каволи принял командование войсками США в Европе месяц назад. Перед этим, в мае, он стал верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Генерала Каволи называют специалистом по России. С ним Залужный общался 20 июля – обсудил "ряд рабочих вопросов", а также 2 августа – выразил благодарность американскому народу за предоставленную помощь.

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

Теги: США, Украина, НАТО, ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный, сотрудничество
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