"Захватчики сделали ноги". Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на восточной части фронта

"Враг пошел на штурм в районе Спорного, подразделениями попал под кинжальный огонь наших воинов и хаотично отступил. Также оккупанты пытались задействовать разведывательные группы в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Соледара. После огневого поражения от наших защитников захватчики быстро изменили свои планы и сделали ноги. Потери врага уточняются", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали также о безуспешной попытке противника провести разведку боем в районе населенных пунктов Подгородное и Бахмут.

"С целью улучшения тактического положения враг вел наступление в направлениях Яковлевки, Бахмута и Зайцево, успеха не имеет, с потерями отошел. Противник имеет частичный успех в направлении села Вершина", – отметили в ВСУ.

По данным Генштаба, оккупанты вели наступление с целью улучшить тактическое положение возле Красногоровки, Авдеевки и Песок, но безуспешно.

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