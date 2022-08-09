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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Захватчики сделали ноги". Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на восточной части фронта

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Активные бои идут на Донбассе
Активные бои идут на Донбассе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты активно пытаются атаковать позиции украинских войск на Донбассе. Об этом проинформировал 9 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Враг пошел на штурм в районе Спорного, подразделениями попал под кинжальный огонь наших воинов и хаотично отступил. Также оккупанты пытались задействовать разведывательные группы в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Соледара. После огневого поражения от наших защитников захватчики быстро изменили свои планы и сделали ноги. Потери врага уточняются", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали также о безуспешной попытке противника провести разведку боем в районе населенных пунктов Подгородное и Бахмут.

"С целью улучшения тактического положения враг вел наступление в направлениях Яковлевки, Бахмута и Зайцево, успеха не имеет, с потерями отошел. Противник имеет частичный успех в направлении села Вершина", – отметили в ВСУ.

По данным Генштаба, оккупанты вели наступление с целью улучшить тактическое положение возле Красногоровки, Авдеевки и Песок, но безуспешно.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02pKLM3xPunJUgDR12hd2Gf99Ps1qB6PibGNksQx3nA1JdnrDsRY2i1dWST5wTyyd7l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, штурм, разведка, Соледар, Авдеевка, Красногоровка, вторжение, Зайцево, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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