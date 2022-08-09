В Черном море оккупанты сосредоточили два носителя ракет "Калибр" – Генштаб ВСУ

"В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – говорится в сообщении.
Оперативное командование "Юг" в Facebook уточнило, что в Черном море на дежурстве находятся два надводных носителя крылатых ракет типа "Калибр" с 16 ракетами и один большой десантный корабль.
"Они, как и все остальные единицы корабельно-катерного состава вражеского флота, держатся на ракетно-безопасном расстоянии от подконтрольного нам побережья", – отметили в пресс-центре.
По подсчетам украинских властей, захватчики выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.
Только за 2 августа Россия выпустила по Украине крылатых ракет на $ 100 млн. РФ использовала восемь ракет Х-101 (Х-555), семь из которых, по данным командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, были сбиты украинскими силами ПВО.