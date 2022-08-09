В Черном море оккупанты сосредоточили два носителя ракет "Калибр" – Генштаб ВСУ

"В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – говорится в сообщении.

Оперативное командование "Юг" в Facebook уточнило, что в Черном море на дежурстве находятся два надводных носителя крылатых ракет типа "Калибр" с 16 ракетами и один большой десантный корабль.

"Они, как и все остальные единицы корабельно-катерного состава вражеского флота, держатся на ракетно-безопасном расстоянии от подконтрольного нам побережья", – отметили в пресс-центре.