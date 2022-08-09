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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море оккупанты сосредоточили два носителя ракет "Калибр" – Генштаб ВСУ

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Оккупанты выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет
Оккупанты выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет
Фото: EPA (иллюстративное)

Российские оккупанты в Черном море сосредоточили два носителя крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины 9 августа в Facebook.

"В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0eyyqxZ5FHVYBFfgwDfSj4GDiQ2fGo7wc6dxhf2ch3EkRCQS1qWGUVg7kGELVBcnwl

Оперативное командование "Юг" в Facebook уточнило, что в Черном море на дежурстве находятся два надводных носителя крылатых ракет типа "Калибр" с 16 ракетами и один большой десантный корабль.

"Они, как и все остальные единицы корабельно-катерного состава вражеского флота, держатся на ракетно-безопасном расстоянии от подконтрольного нам побережья", – отметили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/383004923983670/

Контекст:

По подсчетам украинских властей, захватчики выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

Только за 2 августа Россия выпустила по Украине крылатых ракет на $ 100 млн. РФ использовала восемь ракет Х-101 (Х-555), семь из которых, по данным командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, были сбиты украинскими силами ПВО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, ракеты, корабли
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