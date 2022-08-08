Украина приветствует прекращение огня между Израилем и сектором Газа – МИД Украины

"Украина приветствует прекращение огня между Израилем и сектором Газа. Все стороны должны выполнять свои обязательства и воздерживаться от действий, которые могут поставить под угрозу жизнь гражданского населения", – написал он.
Ukraine welcomes the ceasefire between Israel and the Gaza Strip. All parties must uphold their commitments and refrain from actions that could further endanger the lives of civilian population.— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 8, 2022
Армия обороны Израиля 5 августа начала антитеррористическую операцию "Рассвет" 5 августа. По данным NEWSru.co.il, ЦАХАЛ объявил о ликвидации в секторе Газа генерала "Исламского джихада" Тайсира Джабари (Абу Махмуда, командира северного крыла "Бригад Аль-Кудса" в Газе), а также об уничтожении двух групп боевиков, намеревавшихся атаковать израильскую территорию с помощью противотанковых ракет.
Позже стало известно об ударе ВВС Израиля по двум складам боеприпасов и пусковой ракетной установке "Исламского джихада" в секторе Газа.
В ответ с территории Газы в сторону населенных пунктов Израиля, в том числе Тель-Авива и Иерусалима, за три дня было выпущено более 580 ракет, информирует The Jurasalem Post.
Перемирие, по данным СМИ, должно было начаться вечером 7 августа.
За три дня в секторе Газа, по данным Reuters, погибло около 30 палестинцев. С израильской стороны никто не погиб.
8 августа NEWSru.co.il сообщил, что активные боевые действия прекратились ночью.
По данным издания, за три дня боевых действий израильская система противоракетной обороны "Железный купол" показала эффективность 97%.