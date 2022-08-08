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Украина приветствует прекращение огня между Израилем и сектором Газа – МИД Украины

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В МИД Украины призвали воздержаться от действий, угрожающих гражданскому населению
В МИД Украины призвали воздержаться от действий, угрожающих гражданскому населению
Фото: ЕРА

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил 8 августа в Twitter, как Украина отреагировала на прекращение боевых действий между израильскими войсками и силами, которые находятся в секторе Газа.

"Украина приветствует прекращение огня между Израилем и сектором Газа. Все стороны должны выполнять свои обязательства и воздерживаться от действий, которые могут поставить под угрозу жизнь гражданского населения", – написал он.

Контекст:

Армия обороны Израиля 5 августа начала антитеррористическую операцию "Рассвет" 5 августа. По данным NEWSru.co.il, ЦАХАЛ объявил о ликвидации в секторе Газа генерала "Исламского джихада" Тайсира Джабари (Абу Махмуда, командира северного крыла "Бригад Аль-Кудса" в Газе), а также об уничтожении двух групп боевиков, намеревавшихся атаковать израильскую территорию с помощью противотанковых ракет.

Позже стало известно об ударе ВВС Израиля по двум складам боеприпасов и пусковой ракетной установке "Исламского джихада" в секторе Газа.

В ответ с территории Газы в сторону населенных пунктов Израиля, в том числе Тель-Авива и Иерусалима, за три дня было выпущено более 580 ракет, информирует The Jurasalem Post.

Перемирие, по данным СМИ, должно было начаться вечером 7 августа.

За три дня в секторе Газа, по данным Reuters, погибло около 30 палестинцев. С израильской стороны никто не погиб.

8 августа NEWSru.co.il сообщил, что активные боевые действия прекратились ночью.

По данным издания, за три дня боевых действий израильская система противоракетной обороны "Железный купол" показала эффективность 97%.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Израиль, сектор Газа, МИД Украины, перемирие, прекращение огня, ракеты, население, Олег Николенко, ЦАХАЛ
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