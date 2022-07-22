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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: Надо поступать, как Израиль, когда бегущий в сторону границы араб считается террористом и уничтожается

 
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Жданов: Противнику надо наносить огневое поражение на всю дальность досягаемости оружия
Жданов: Противнику надо наносить огневое поражение на всю дальность досягаемости оружия
Фото: glavred.info

Вооруженным силам Украины следует отвечать на обстрелы российских оккупантов, даже если стрельба идет с территории России. Такое мнение украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я тоже сторонник того, что противнику надо наносить огневое поражение на всю дальность досягаемости имеющегося у тебя оружия. Иначе мы повторяем 2014-й год. [...] Одна из версий окончания войны – это замороженный конфликт", – сказал Жданов.

Он подчеркнул, что если ВСУ выйдут на украинскую границу 1991 года, "будет то же самое, что сейчас происходит на северском направлении, в Сумской и Черниговской области".

"Они обстреливают [с российской территории]. И этот обстрел будет вечный, потому что они чувствуют безнаказанность. А надо поступать как поступает Израиль, когда бегущий в сторону границы араб считается потенциальным террористом, и он просто уничтожается", – объяснил Жданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля.

После изгнания оккупантов из северных областей страны обстрелы украинской территории продолжаются, стрельба ведется с территории России, это происходит регулярно.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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