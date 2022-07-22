Жданов: Надо поступать, как Израиль, когда бегущий в сторону границы араб считается террористом и уничтожается

"Я тоже сторонник того, что противнику надо наносить огневое поражение на всю дальность досягаемости имеющегося у тебя оружия. Иначе мы повторяем 2014-й год. [...] Одна из версий окончания войны – это замороженный конфликт", – сказал Жданов.
Он подчеркнул, что если ВСУ выйдут на украинскую границу 1991 года, "будет то же самое, что сейчас происходит на северском направлении, в Сумской и Черниговской области".
"Они обстреливают [с российской территории]. И этот обстрел будет вечный, потому что они чувствуют безнаказанность. А надо поступать как поступает Израиль, когда бегущий в сторону границы араб считается потенциальным террористом, и он просто уничтожается", – объяснил Жданов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля.
После изгнания оккупантов из северных областей страны обстрелы украинской территории продолжаются, стрельба ведется с территории России, это происходит регулярно.