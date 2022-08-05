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Израиль нанес удары по сектору Газа. Исламисты сообщили о гибели 10 человек, в том числе ребенка

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По сектору Газа Израиль нанес авиаудар
По сектору Газа Израиль нанес авиаудар
Фото: ЕРА

5 августа Армия обороны Израиля начала антитеррористическую операцию "На заре", направленную против исламистов из сектора Газа. Об этом со ссылкой на официальных лиц Израиля сообщает NEWSru.co.il.

Издание отмечает, что первые сообщения об ударах по целям в секторе Газа появились около 16.00.

ЦАХАЛ объявил о ликвидации в секторе Газа "генерала Исламского джихада" Тайсира Джабари (Абу Махмуда, командира северного крыла "Бригад Аль-Кудса" в Газе, члена военного совета "Исламского джихада"), а также об уничтожении двух групп боевиков, намеревавшихся атаковать израильскую территорию с помощью противотанковых ракет.

Позже стало известно об ударе ВВС Израиля по двум складам боеприпасов и пусковой ракетной установке "Исламского джихада" в секторе Газа.

Исламистское движение ХАМАС подтвердило Sаfа гибель Джабари. Также в минздраве Газы заявили агентству, что жертвами удара со стороны Израиля стали 10 человек, в том числе пятилетняя девочка, еще 55 человек получили ранения.

NEWSru.co.il пишет, что из сектора Газа выпустили ракеты по территории Израиля. О разрушениях и жертвах не сообщается.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и министр обороны страны Бени Ганц заявили, что "правительство Израиля не позволит террористическим организациям" навязывать повестку дня и угрожать гражданам Израиля. "Каждый, кто угрожает нам, должен знать, что мы настигнем его", – говорится в заявлении.

Контекст:

С момента провозглашения независимости в 1948 году Израиль находится в состоянии конфликта с арабскими странами, несмотря на фактическое расположение в одном регионе. Особенно напряженные отношения у Израиля с палестинцами, которые являются арабами, но не имеют своего собственного государства и территорий. Арабские страны считают Израиль захватчиком Палестины и агрессором.

Палестинская администрация разорвала связи с Израилем в 2020 году из-за плана тогдашнего премьер-министра Беньямина Нетаньяху по поводу аннексии значительной части Западного берега. Эту территорию палестинцы хотят себе для будущего независимого государства вместе с сектором Газа. Связи восстановили в ноябре, после того, как от плана аннексии отказались.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Израиль, сектор Газа, террористы, ХАМАС, ВВС, исламисты, боеприпасы, жертвы, обстрелы, конфликт, разрушения, ЦАХАЛ
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