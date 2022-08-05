Израиль нанес удары по сектору Газа. Исламисты сообщили о гибели 10 человек, в том числе ребенка

Издание отмечает, что первые сообщения об ударах по целям в секторе Газа появились около 16.00.

ЦАХАЛ объявил о ликвидации в секторе Газа "генерала Исламского джихада" Тайсира Джабари (Абу Махмуда, командира северного крыла "Бригад Аль-Кудса" в Газе, члена военного совета "Исламского джихада"), а также об уничтожении двух групп боевиков, намеревавшихся атаковать израильскую территорию с помощью противотанковых ракет.

Позже стало известно об ударе ВВС Израиля по двум складам боеприпасов и пусковой ракетной установке "Исламского джихада" в секторе Газа.

This Islamic Jihad rocket launcher in Gaza was ready to fire toward Israeli civilians.



We targeted it before they could—and the rocket launch failed. pic.twitter.com/Nk0VVKhqeY — Israel Defense Forces (@IDF) August 5, 2022

Исламистское движение ХАМАС подтвердило Sаfа гибель Джабари. Также в минздраве Газы заявили агентству, что жертвами удара со стороны Израиля стали 10 человек, в том числе пятилетняя девочка, еще 55 человек получили ранения.

NEWSru.co.il пишет, что из сектора Газа выпустили ракеты по территории Израиля. О разрушениях и жертвах не сообщается.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и министр обороны страны Бени Ганц заявили, что "правительство Израиля не позволит террористическим организациям" навязывать повестку дня и угрожать гражданам Израиля. "Каждый, кто угрожает нам, должен знать, что мы настигнем его", – говорится в заявлении.