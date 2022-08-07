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Израиль согласился на предложенное Египтом перемирие в Палестине. Оно начнется вечером 7 августа – СМИ

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За три дня эскалации в секторе Газа, по данным Reuters, погибло около 30 палестинцев, с израильской стороны жертв нет благодаря действию противоракетной системы "Железный купол"
За три дня эскалации в секторе Газа, по данным Reuters, погибло около 30 палестинцев, с израильской стороны жертв нет благодаря действию противоракетной системы "Железный купол"
Фото: ЕРА

Израиль и палестинские боевики договорились о перемирии в Газе, об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

О том, что стороны ведут переговоры при посредничестве Египта, днем 7 августа написала The Jurasalem Post, но на тот момент не было известно, согласна ли они прекратить огонь.

Источник в египетской службе безопасности сообщил Reuters, что Израиль согласился с этим предложением, а палестинский чиновник, знакомый с усилиями Египта, заявил, что прекращение огня вступит в силу в 20.00 по местному времени (совпадает с киевским).

Представители Израиля и движения "Исламский джихад", в свою очередь, не подтвердили это агентству, заявив лишь, что они поддерживают связь с Каиром.

За три дня в секторе Газа, по данным Reuters, погибло около 30 палестинцев. С израильской стороны никто не погиб благодаря действию противоракетной системы "Железный купол", которая, как говорят израильские военные, сбивает ракеты с вероятностью 97%, отмечает агентство.

Контекст:

Армия обороны Израиля 5 августа начала антитеррористическую операцию "Рассвет" 5 августа. По данным NEWSru.co.il, ЦАХАЛ объявил о ликвидации в секторе Газа генерала "Исламского джихада" Тайсира Джабари (Абу Махмуда, командира северного крыла "Бригад Аль-Кудса" в Газе), а также об уничтожении двух групп боевиков, намеревавшихся атаковать израильскую территорию с помощью противотанковых ракет.

Позже стало известно об ударе ВВС Израиля по двум складам боеприпасов и пусковой ракетной установке "Исламского джихада" в секторе Газа.

В ответ с территории Газы в сторону населенных пунктов Израиля, в том числе Тель-Авива и Иерусалима, за три дня было выпущено более 580 ракет, информирует The Jurasalem Post.

Теги: Египет, Израиль, Палестина, сектор Газа, переговоры, перемирие, Каир, ракеты, ЦАХАЛ
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