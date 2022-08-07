Израиль согласился на предложенное Египтом перемирие в Палестине. Оно начнется вечером 7 августа – СМИ

О том, что стороны ведут переговоры при посредничестве Египта, днем 7 августа написала The Jurasalem Post, но на тот момент не было известно, согласна ли они прекратить огонь.
Источник в египетской службе безопасности сообщил Reuters, что Израиль согласился с этим предложением, а палестинский чиновник, знакомый с усилиями Египта, заявил, что прекращение огня вступит в силу в 20.00 по местному времени (совпадает с киевским).
Представители Израиля и движения "Исламский джихад", в свою очередь, не подтвердили это агентству, заявив лишь, что они поддерживают связь с Каиром.
За три дня в секторе Газа, по данным Reuters, погибло около 30 палестинцев. С израильской стороны никто не погиб благодаря действию противоракетной системы "Железный купол", которая, как говорят израильские военные, сбивает ракеты с вероятностью 97%, отмечает агентство.
Армия обороны Израиля 5 августа начала антитеррористическую операцию "Рассвет" 5 августа. По данным NEWSru.co.il, ЦАХАЛ объявил о ликвидации в секторе Газа генерала "Исламского джихада" Тайсира Джабари (Абу Махмуда, командира северного крыла "Бригад Аль-Кудса" в Газе), а также об уничтожении двух групп боевиков, намеревавшихся атаковать израильскую территорию с помощью противотанковых ракет.
Позже стало известно об ударе ВВС Израиля по двум складам боеприпасов и пусковой ракетной установке "Исламского джихада" в секторе Газа.
В ответ с территории Газы в сторону населенных пунктов Израиля, в том числе Тель-Авива и Иерусалима, за три дня было выпущено более 580 ракет, информирует The Jurasalem Post.