Израиль согласился на предложенное Египтом перемирие в Палестине. Оно начнется вечером 7 августа – СМИ

За три дня эскалации в секторе Газа, по данным Reuters, погибло около 30 палестинцев, с израильской стороны жертв нет благодаря действию противоракетной системы "Железный купол" Фото: ЕРА

О том, что стороны ведут переговоры при посредничестве Египта, днем 7 августа написала The Jurasalem Post, но на тот момент не было известно, согласна ли они прекратить огонь.

Источник в египетской службе безопасности сообщил Reuters, что Израиль согласился с этим предложением, а палестинский чиновник, знакомый с усилиями Египта, заявил, что прекращение огня вступит в силу в 20.00 по местному времени (совпадает с киевским).

Представители Израиля и движения "Исламский джихад", в свою очередь, не подтвердили это агентству, заявив лишь, что они поддерживают связь с Каиром.

За три дня в секторе Газа, по данным Reuters, погибло около 30 палестинцев. С израильской стороны никто не погиб благодаря действию противоракетной системы "Железный купол", которая, как говорят израильские военные, сбивает ракеты с вероятностью 97%, отмечает агентство.