Израиль нанес удар по производству иранских беспилотников, сообщили правозащитники. БПЛА у Ирана якобы просила РФ

По данным правозащитников, иранский объект был полностью уничтожен Израилем Фото: ЕРА (архив)

Правозащитники отметили, что израильская армия наносила удары по военным объектам в окрестностях Дамаска – и в одном из районов делали беспилотники.

Источники SOHR утверждают, что в результате удара погибли три человека "несирийской национальности" и два коллаборанта, связанные с ливанской группировкой "Хезболла".

Израиль, по данным правозащитников, полностью уничтожил склад в районе Сайеда-Зейнаб, возле которого производство иранских беспилотников располагалось.

12 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран намерен в ускоренном порядке передать России по ее просьбе до нескольких сотен беспилотников, в том числе ударных.

В Иране заявляли, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в Украине, включая поставки военной техники.

19 июля президент России Владимир Путин находился в Тегеране, где встретился с верховным руководителем и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.