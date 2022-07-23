Израиль нанес удар по производству иранских беспилотников, сообщили правозащитники. БПЛА у Ирана якобы просила РФ

Правозащитники отметили, что израильская армия наносила удары по военным объектам в окрестностях Дамаска – и в одном из районов делали беспилотники.
Источники SOHR утверждают, что в результате удара погибли три человека "несирийской национальности" и два коллаборанта, связанные с ливанской группировкой "Хезболла".
Израиль, по данным правозащитников, полностью уничтожил склад в районе Сайеда-Зейнаб, возле которого производство иранских беспилотников располагалось.
12 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран намерен в ускоренном порядке передать России по ее просьбе до нескольких сотен беспилотников, в том числе ударных.
В Иране заявляли, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в Украине, включая поставки военной техники.
19 июля президент России Владимир Путин находился в Тегеране, где встретился с верховным руководителем и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.
В Сирии с 2011 года продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана, Турции. В этом конфликте Россия поддерживает правительственные силы, подконтрольные главе государства Башару Асаду.
Конфликт унес жизни более 350 тыс. человек. Почти половина населения страны была вынуждена бежать из своих домов, 5 млн человек уехали за границу, сообщал в октябре 2021 года канал Al Jazeera.