Посол Украины: Российская ракета могла привести к многочисленным жертвам среди евреев в Умани

"Возле Умани была выпущена российская ракета, причинившая ущерб гражданской инфраструктуре. Если бы такие удары со стороны России произошли в месяц Тишрей, они могли бы привести, не дай бог, к многочисленным жертвам среди евреев, посещающих Умань со всего мира", – заявил дипломат.

Ракету над Уманью сбили 8 августа. В результате падения ее обломков на объект гражданской инфраструктуры пострадало два человека.