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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол Украины: Российская ракета могла привести к многочисленным жертвам среди евреев в Умани

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Ракету над Уманью сбили 8 августа
Ракету над Уманью сбили 8 августа
Фото: Головне управління ДСНС України у Черкаській області / Facebook

Выпущенная россиянами ракета по Умани Черкасской области могла привести к жертвам среди евреев, которые посещают этот город в целях паломничества. Об этом заявил посол Украины в государстве Израиль Евгений Корнийчук, сообщила пресс-служба посольства в Facebook 8 августа.

"Возле Умани была выпущена российская ракета, причинившая ущерб гражданской инфраструктуре. Если бы такие удары со стороны России произошли в месяц Тишрей, они могли бы привести, не дай бог, к многочисленным жертвам среди евреев, посещающих Умань со всего мира", – заявил дипломат.

https://www.facebook.com/UkraineInIsrael/posts/pfbid0RwUuqSPJdPSZJypdCMcsuaHuSDxGzY6kTusJKBgmZemrDzTJ36P1QxdaDLGwrvnBl

Ракету над Уманью сбили 8 августа. В результате падения ее обломков на объект гражданской инфраструктуры пострадало два человека.

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2021 году их приехало 30 тыс., в 2020-м из-за коронавируса – менее 3 тыс.

В 2022 году праздник будут отмечать 25–27 сентября. Пик заезда хасидов наблюдается обычно за несколько дней до начала Рош а-Шана. Посольство Украины в Израиле сообщало, что в этом году из-за войны Украина не допускает иностранных туристов в страну и не сможет осенью принять паломников, так как не в состоянии гарантировать их безопасность.

20 июля посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук пояснял в комментарии изданию "Курсор", что официального запрета на въезд еще нет, однако в Офисе президента Украины дали понять, что введут ограничения на въезд к осенним праздникам.

Посол Израиля Михаэль Бродский 22 июля утверждал, что, несмотря на войну, многие израильские паломники планируют приехать в Умань. В то же время МИД Израиля 26 июля призвал израильских граждан воздержаться от посещения Украины, "включая Умань и окрестности".

По состоянию на 5 августа в Умань прибыло уже около 500 хасидов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Израиль, Умань, Черкасская область, хасиды, война России против Украины, ракеты, Евгений Корнийчук
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