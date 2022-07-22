Несмотря на войну, многие израильские паломники планируют приехать в Умань – посол Израиля

В Украине заявляли, что в этом году не смогут принять паломников Фото: EPA

"Я встречался с замминистра МВД, главой Нацполиции. Судя по всему, несмотря на войну в Украине, многие из тех, кто приезжал раньше в Умань, планируют снова приехать... Мы обсуждали, в какой форме можно будет провести это в этом году. Обсуждение будет продолжаться", – сказал посол.

Он отметил, что понимает: в Украине сейчас чрезвычайная ситуация и у украинских правоохранителей нет ресурсов, чтобы обеспечить безопасность приезда тысяч израильских паломников в Умань.

"Хочу подчеркнуть, что любое решение, которое примет Украина по приезду паломников, мы воспримем и окажем всю необходимую помощь, чтобы это мероприятие состоялось максимально безопасно и спокойно", – заявил Бродский.