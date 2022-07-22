Несмотря на войну, многие израильские паломники планируют приехать в Умань – посол Израиля

"Я встречался с замминистра МВД, главой Нацполиции. Судя по всему, несмотря на войну в Украине, многие из тех, кто приезжал раньше в Умань, планируют снова приехать... Мы обсуждали, в какой форме можно будет провести это в этом году. Обсуждение будет продолжаться", – сказал посол.
Он отметил, что понимает: в Украине сейчас чрезвычайная ситуация и у украинских правоохранителей нет ресурсов, чтобы обеспечить безопасность приезда тысяч израильских паломников в Умань.
"Хочу подчеркнуть, что любое решение, которое примет Украина по приезду паломников, мы воспримем и окажем всю необходимую помощь, чтобы это мероприятие состоялось максимально безопасно и спокойно", – заявил Бродский.
Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В прошлом году их приехало 30 тыс.
В этом году праздник будут отмечать 25–27 сентября. Посольство Украины в Израиле сообщало, что в этом году из-за войны Украина не допускает иностранных туристов в страну и не сможет осенью принять паломников, так как не в состоянии гарантировать их безопасность.
20 июля посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук пояснял в комментарии изданию "Курсор", что официального запрета на въезд еще нет, однако в Офисе президента Украины дали понять, что введут ограничения на въезд к осенним праздникам.