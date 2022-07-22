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Несмотря на войну, многие израильские паломники планируют приехать в Умань – посол Израиля

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В Украине заявляли, что в этом году не смогут принять паломников
В Украине заявляли, что в этом году не смогут принять паломников
Фото: EPA

Израиль продолжает обсуждение с силовыми ведомствами Украины, в какой форме в этом году может состояться традиционное паломничество иудеев в Умань на праздник Рош а-Шана в сентябре. Об этом посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 22 июля.

"Я встречался с замминистра МВД, главой Нацполиции. Судя по всему, несмотря на войну в Украине, многие из тех, кто приезжал раньше в Умань, планируют снова приехать... Мы обсуждали, в какой форме можно будет провести это в этом году. Обсуждение будет продолжаться", – сказал посол.

Он отметил, что понимает: в Украине сейчас чрезвычайная ситуация и у украинских правоохранителей нет ресурсов, чтобы обеспечить безопасность приезда тысяч израильских паломников в Умань.

"Хочу подчеркнуть, что любое решение, которое примет Украина по приезду паломников, мы воспримем и окажем всю необходимую помощь, чтобы это мероприятие состоялось максимально безопасно и спокойно", – заявил Бродский.

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В прошлом году их приехало 30 тыс.

В этом году праздник будут отмечать 25–27 сентября. Посольство Украины в Израиле сообщало, что в этом году из-за войны Украина не допускает иностранных туристов в страну и не сможет осенью принять паломников, так как не в состоянии гарантировать их безопасность.

20 июля посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук пояснял в комментарии изданию "Курсор", что официального запрета на въезд еще нет, однако в Офисе президента Украины дали понять, что введут ограничения на въезд к осенним праздникам.

Теги: Израиль, Умань, праздники, туристы, хасиды, Рош а-Шана, война России против Украины, посол, паломничество, Михаэль Бродский (посол), иудаизм
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