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Посол Израиля: Я считаю, что это полная чушь – обвинять Украину в нацизме

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Бродский уверен, что после окончания войны "историческая дискуссия" между Израилем и Украиной будет продолжена
Бродский уверен, что после окончания войны "историческая дискуссия" между Израилем и Украиной будет продолжена
Фото: Michael Brodsky / Facebook

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский назвал "чушью" обвинения Украинского государства в нацизме и антисемитизме. Об этом он говорил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что это полная чушь – обвинять Украину в нацизме. Наверное, как в любой другой стране, в Украине есть националисты, антисемиты – они есть в России, во Франции, в США, и в этом смысле Украина ничем не отличается от других стран", – сказал посол.

Он отметил, что раньше и он сам, и его предшественники на посту посла говорили "о своем несогласии с некими тенденциями в украинском обществе", которое касалось "определенных исторических личностей".

"И наше мнение по этому вопросу не изменилось – мы говорили об этом открыто с руководством Украины. Я уверен, что после окончания войны эта историческая дискуссия будет продолжена", – сказал Бродский. 

Израиль неоднократно осуждал, в частности, проходившие в Украине марши в честь политического деятеля, идеолога украинского национализма Степана Бандеры. В январе 2021 года посол Израиля Джоэль Лион назвал Бандеру "пособником нацистского режима". В январе 2022 года в посольстве заявили, что на таком марше были проявления антисемитизма

Израиль также решительно осудил переименование в Тернополе стадиона в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича в марте 2021 года. Из-за этого решения также выразил протест Институт национальной памяти Польши, а польский город Замосць разорвал партнерские отношения с Тернополем.

Контекст:

Россия на протяжении многих лет обвиняет Украину в том, что она якобы поддерживает нацизм. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он сказал, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что объявление "денацификации" – это "чистый нацизм и уничтожение украинской нации". "То же было в 1940-х годах – нацистская Германия вела денацификацию еврейского народа", – сказал он.

Исследователи Второй мировой войны, историки, занимающиеся изучением геноцидов, осудили войну РФ против Украины. "Россия вульгарно инструментализировала антинацистскую риторику и пытается присвоить себе роль борца с нацизмом", – заявили в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр".

Глава МИД РФ Сергей Лавров 1 мая в интервью итальянской телекомпании Mediaset сравнил президента Украины Зеленского и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявив, что последний тоже "имел еврейские корни". В Израиле резко раскритиковали его слова. Посла РФ в Израиле вызвали в МИД для разъяснительной беседы. 5 мая тогдашний премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Путин извинился перед ним за высказывания Лаврова. В то же время в Кремле об извинениях Путина не сообщали.

6 июля постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что Россия хочет созвать неформальную встречу Совбеза ООН, чтобы поговорить о "неонацизме" в Украине. Постпред назвал инициативу россиян "летним обострением".

Теги: Израиль, нацизм, антисемитизм, неонацизм, национализм, история, Михаэль Бродский (посол)
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