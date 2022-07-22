Посол Израиля: Я считаю, что это полная чушь – обвинять Украину в нацизме

Бродский уверен, что после окончания войны "историческая дискуссия" между Израилем и Украиной будет продолжена Фото: Michael Brodsky / Facebook

"Я считаю, что это полная чушь – обвинять Украину в нацизме. Наверное, как в любой другой стране, в Украине есть националисты, антисемиты – они есть в России, во Франции, в США, и в этом смысле Украина ничем не отличается от других стран", – сказал посол.

Он отметил, что раньше и он сам, и его предшественники на посту посла говорили "о своем несогласии с некими тенденциями в украинском обществе", которое касалось "определенных исторических личностей".