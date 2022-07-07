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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Летнее обострение". Россия хочет обсудить на Совбезе ООН "неонацизм" в Украине

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Кислица: Семь десятков дипломатов-путлерюгендцев в миссии РФ при ООН зигуют!
Кислица: Семь десятков дипломатов-путлерюгендцев в миссии РФ при ООН зигуют!
Фото: ЕРА

Россия хочет созвать неформальную встречу Совбеза ООН, чтобы поговорить о "неонацизме" в Украине. Об этом 6 июля в Twitter сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Летнее обострение агрессивной мимикрии – это когда миссия фашистской страны, которая по масштабам разрушений украинских городов превзошла нацистов и фашистов, организует в Нью-Йорке очередное беснование о "неонацистах". Семь десятков дипломатов-путлерюгендцев в миссии РФ при ООН зигуют!" – написал постпред.

Встречу на тему "Неонацизм и радикальный национализм: исследование первопричин кризиса в Украине" представители страны-агрессора хотят провести 11 июля.

В комментарии "Украинской правде" Кислица уточнил, что россияне в очередной раз пытаются обсудить исторические фигуры лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры и главнокомандующего Украинской повстанческой армией Романа Шухевича.

По словам Кислицы, представители РФ заявляют, что Революция достоинства сопровождалась "факельным шествием", и заостряют внимание на "любви украинских бойцов к татуировкам".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он сказал, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".

8 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News назвал требования России о "денацификации" Украины нацизмом. "Сказать "денацификация", а затем бомбить гражданских людей – это геноцид против украинского народа", – подчеркнул глава государства.

Теги: Россия, Украина, ООН, нацизм, агрессия, Совет Безопасности ООН, неонацизм, Сергей Кислица, нацисты, фашисты, война России против Украины
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