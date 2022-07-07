"Летнее обострение". Россия хочет обсудить на Совбезе ООН "неонацизм" в Украине

Кислица: Семь десятков дипломатов-путлерюгендцев в миссии РФ при ООН зигуют! Фото: ЕРА

"Летнее обострение агрессивной мимикрии – это когда миссия фашистской страны, которая по масштабам разрушений украинских городов превзошла нацистов и фашистов, организует в Нью-Йорке очередное беснование о "неонацистах". Семь десятков дипломатов-путлерюгендцев в миссии РФ при ООН зигуют!" – написал постпред.

Встречу на тему "Неонацизм и радикальный национализм: исследование первопричин кризиса в Украине" представители страны-агрессора хотят провести 11 июля.

Літнє загострення агресивної мімікрії - це коли місія фашистської країни, яка за масштабами руйнувань українських міст перевершила нацистів і фашистів, організовує в Нью-Йорку чергове біснування про «неонацистів». Сім десятків дипломатів-путлерюгендців в місії рф при оон зігують! pic.twitter.com/dthxcDdf2l — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) July 6, 2022

В комментарии "Украинской правде" Кислица уточнил, что россияне в очередной раз пытаются обсудить исторические фигуры лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры и главнокомандующего Украинской повстанческой армией Романа Шухевича.

По словам Кислицы, представители РФ заявляют, что Революция достоинства сопровождалась "факельным шествием", и заостряют внимание на "любви украинских бойцов к татуировкам".

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