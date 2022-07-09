"Чтобы никаких фашистов, паразитов не было, потом дихлофоса не хватит". Верховный муфтий России поддержал войну с Украиной

Таджуддин в праздничной проповеди заявил, что в Украине "какие-то паразиты, полчища крайних националистов и неонацистов" Фото: depositphotos.com

Муфтий считает, что войну, которую он называет "спецоперацией", необходимо довести до конца, "чтобы никаких фашистов, паразитов рядом с нами не было, потому что потом дихлофоса не хватит".

По его выражению, когда "у соседа какие-то паразиты, полчища крайних националистов и неонацистов, которые на протяжении целых восьми лет ведут планомерное братоубийственное кровопролитие и геноцид на многострадальной земле Донбасса, нам спокойно жить невозможно, безразличие недопустимо".

Муфтий повторил традиционные пассажи российской пропаганды о том, что в боевых действиях в Украине якобы виноваты США "при потворстве стран Запада".

"Эта вероломная завистливая традиция Запада в отношении нашей великой единой державы повторяется почти каждое столетие", – заявил Таджуддин.

Он также сообщил во время проповеди, что на Донбасс на войну в Украине отправился "батальон добровольцев из Башкирии", а второй батальон будет отправлен после Курбан-байрама и в его составе будут несколько религиозных деятелей.

"Настоящее время" отмечает, что Таджуддин еще в марте поддержал нападение РФ. Тогда он заявил, что мусульмане всего мира поддерживают мир и "никто не рад войне", но "военная спецоперация на Украине – это вынужденная мера". В этот раз, обращает внимание канал, риторика муфтия была гораздо жестче.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Войну в Украине поддержал также предстоятель РПЦ патриарх Кирилл, за что Великобритания и Канада ввели против него санкции. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса, а в июне заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой".