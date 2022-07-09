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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Чтобы никаких фашистов, паразитов не было, потом дихлофоса не хватит". Верховный муфтий России поддержал войну с Украиной

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Таджуддин в праздничной проповеди заявил, что в Украине "какие-то паразиты, полчища крайних националистов и неонацистов"
Таджуддин в праздничной проповеди заявил, что в Украине "какие-то паразиты, полчища крайних националистов и неонацистов"
Фото: depositphotos.com

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин во время праздничной проповеди в Уфе по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам 9 июля открыто поддержал войну с Украиной. Его выступление процитировали ТАСС и канал "Настоящее время".

Муфтий считает, что войну, которую он называет "спецоперацией", необходимо довести до конца, "чтобы никаких фашистов, паразитов рядом с нами не было, потому что потом дихлофоса не хватит".

По его выражению, когда "у соседа какие-то паразиты, полчища крайних националистов и неонацистов, которые на протяжении целых восьми лет ведут планомерное братоубийственное кровопролитие и геноцид на многострадальной земле Донбасса, нам спокойно жить невозможно, безразличие недопустимо".

Муфтий повторил традиционные пассажи российской пропаганды о том, что в боевых действиях в Украине якобы виноваты США "при потворстве стран Запада".

"Эта вероломная завистливая традиция Запада в отношении нашей великой единой державы повторяется почти каждое столетие", – заявил Таджуддин.

Он также сообщил во время проповеди, что на Донбасс на войну в Украине отправился "батальон добровольцев из Башкирии", а второй батальон будет отправлен после Курбан-байрама и в его составе будут несколько религиозных деятелей.

"Настоящее время" отмечает, что Таджуддин еще в марте поддержал нападение РФ. Тогда он заявил, что мусульмане всего мира поддерживают мир и "никто не рад войне", но "военная спецоперация на Украине – это вынужденная мера". В этот раз, обращает внимание канал, риторика муфтия была гораздо жестче.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Войну в Украине поддержал также предстоятель РПЦ патриарх Кирилл, за что Великобритания и Канада ввели против него санкции. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса, а в июне заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой".

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он сказал, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".

8 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News назвал требования России о "денацификации" Украины нацизмом. "Сказать "денацификация", а затем бомбить гражданских людей – это геноцид против украинского народа", – подчеркнул глава государства.

6 июля постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что Россия хочет созвать неформальную встречу Совбеза ООН, чтобы поговорить о "неонацизме" в Украине. Постпред назвал инициативу россиян "летним обострением".

Теги: Россия, ислам, религия, нацизм, Башкирия, Курбан-байрам, война России против Украины
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