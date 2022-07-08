"Они сами захотели быть больными". Зеленский ответил на заявления россиян о "нацизме" в Украине

На вопрос, обижают ли его как человека с еврейскими корнями обвинения россиян, Зеленский сказал, что либо злится из-за несправедливых обвинений Украины, либо смеется над заявлениями из РФ.

"Это смешит меня. Это не вызывает во мне никаких эмоций. Это просто смехотворно. Это как шутка или карикатура", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что многие украинские семьи пережили Холокост во время Второй мировой войны.

"Все эти заявления – слова больных людей. Над болезнью нельзя смеяться, болезнь можно вылечить. Но то, что я слышу от них, – это болезнь, которая не лечится. Они сами захотели быть больными. Поэтому, когда они это заявляют, я вижу неадекватных людей. И воспринимать это серьезно долгое время мне сложно, поэтому в какой-то момент я воспринимаю это как смехотворную вещь", – резюмировал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)