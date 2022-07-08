"Они сами захотели быть больными". Зеленский ответил на заявления россиян о "нацизме" в Украине

На вопрос, обижают ли его как человека с еврейскими корнями обвинения россиян, Зеленский сказал, что либо злится из-за несправедливых обвинений Украины, либо смеется над заявлениями из РФ.
"Это смешит меня. Это не вызывает во мне никаких эмоций. Это просто смехотворно. Это как шутка или карикатура", – отметил глава государства.
Он подчеркнул, что многие украинские семьи пережили Холокост во время Второй мировой войны.
"Все эти заявления – слова больных людей. Над болезнью нельзя смеяться, болезнь можно вылечить. Но то, что я слышу от них, – это болезнь, которая не лечится. Они сами захотели быть больными. Поэтому, когда они это заявляют, я вижу неадекватных людей. И воспринимать это серьезно долгое время мне сложно, поэтому в какой-то момент я воспринимаю это как смехотворную вещь", – резюмировал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он сказал, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".
8 марта Зеленский в интервью ABC News назвал требования России о "денацификации" Украины нацизмом. "Сказать "денацификация", а затем бомбить гражданских людей – это геноцид против украинского народа", – подчеркнул глава государства.
6 июля постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что Россия хочет созвать неформальную встречу Совбеза ООН, чтобы поговорить о "неонацизме" в Украине. Постпред назвал инициативу россиян "летним обострением".