Фукуяма: Россия напоминает нацистскую Германию. Ее единственная идеология – крайний национализм

"Россия сегодня больше, чем что-либо другое, напоминает мне нацистскую Германию. Ее единственная идеология – это крайний национализм, хотя и в менее развитой форме, чем он был у нацистов. Кроме того, этот режим очень слабо институционализирован и действительно вращается вокруг одного человека – Владимира Путина, который контролирует все основные рычаги власти", – сказал Фукуяма.

Он сравнил Россию и Китай и пришел к выводу, что эти страны "очень разные".

"В Китае есть огромная коммунистическая партия, насчитывающая 90 миллионов членов. В ней действует крепкая внутренняя дисциплина. Там есть много правил, касающихся того, кто получает повышение и как управляется вся государственная система. В случае с Россией у вас такой институционализации государственного режима нет. Все действительно крутится вокруг президента и его конкретных решений. И поэтому, когда он уйдет, не ясно, что произойдет", – считает Фукуяма.

Он предполагает что "возникнет большая борьба за власть между всеми силовыми министерствами и теми внутренними силами, которые являются основой его власти".

"Я не думаю, что это стабильный режим. Я не вижу у этого политического режима четкой идеологии, которую он способен был бы проецировать вовне. Я считаю, что люди, которые поддерживают путинский режим, – это просто те, кому по самым разным причинам не нравится Запад. Они могут быть левыми, как, скажем, руководство Венесуэлы, или правыми – в случае Венгрии. Но это и все, у нынешнего российского режима нет какой-то последовательной идеологии", – подчеркнул философ.