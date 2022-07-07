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Украина не сможет принять еврейских паломников в Умани в этом году – посольство

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В прошлом году Умань посетили 30 тыс. хасидов
В прошлом году Умань посетили 30 тыс. хасидов
Фото: EPA

Украина в этом году не сможет принять еврейских паломников, которые традиционно в сентябре прибывают на празднование Рош а-Шана – еврейского Нового года. Об этом сообщило в Facebook посольства в Израиле.

В посольстве отметили, что из-за российского вторжения в Украину иностранные туристы не смогут посетить страну. Это касается и паломников, которые ежегодно прибывают в Умань из Израиля и всего мира.

"Из-за опасений за жизнь и благополучие приезжающих в Украину и в свете откровенной российской войны в нашей стране, несмотря на все усилия, мы не можем гарантировать безопасность паломников и в настоящее время не допускаем туристов в Украину", – заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Он также призвал ортодоксальных евреев молиться, чтобы война закончилась до Рош а-Шана.

"Мы надеемся, что молитвы исполнятся и Украина снова станет страной, которая щедро принимает гостей из Израиля, и особенно евреев, приезжающих посетить могилы праведников", – добавил посол.

https://www.facebook.com/UkraineInIsrael/posts/pfbid02Tp1yAZBnttGUsjP4wKA3toQnYyHuKYyBCmhvFo9aUpDnPywApLVncNtV3Hbr5WFvl

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В прошлом году их приехало 30 тыс.

В этом году праздник будут отмечать 25–27 сентября.

Теги: Украина, Израиль, Умань, Рош а-Шана, евреи, война России против Украины
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