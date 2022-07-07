Украина не сможет принять еврейских паломников в Умани в этом году – посольство

В посольстве отметили, что из-за российского вторжения в Украину иностранные туристы не смогут посетить страну. Это касается и паломников, которые ежегодно прибывают в Умань из Израиля и всего мира.

"Из-за опасений за жизнь и благополучие приезжающих в Украину и в свете откровенной российской войны в нашей стране, несмотря на все усилия, мы не можем гарантировать безопасность паломников и в настоящее время не допускаем туристов в Украину", – заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Он также призвал ортодоксальных евреев молиться, чтобы война закончилась до Рош а-Шана.

"Мы надеемся, что молитвы исполнятся и Украина снова станет страной, которая щедро принимает гостей из Израиля, и особенно евреев, приезжающих посетить могилы праведников", – добавил посол.