В Умани избили хасида, полиция открыла уголовное производство

В еврейской общине рассказали, что пострадавший имеет право жить в Украине Фото: ОЕОУ | ОЄОУ | UJCU / Telegram

"Как рассказал пострадавший, поздно вечером на него напали двое молодых людей. После совершенного нападавшие сразу убежали с места событий. 38-летний израильтянин получил легкие телесные повреждения. От госпитализации он отказался", – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Накануне о нападении на хасида в районе могилы Раби Нахмана проинормировала в Telegram Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ). По данным общины, пострадавший, брацлавский хасид, имеет разрешение на постоянное проживание в Украине.

"Примерно год назад подобным образом было совершено нападение на хасидского подростка из Израиля. Тогда нападавший был идентифицирован и осужден", – рассказали в ОЕОУ.