МИД Израиля призвал израильтян не ездить в Умань. Туда иудеи съезжаются на праздник Рош а-Шана

"Накануне празднования Рош а-Шана в Умани. В связи с военными действиями в Украине МИД Израиля призывает израильских граждан воздержаться от посещения Украины, включая город Умань и его окрестности. Рекомендуем находящимся в Украине израильским гражданам немедленно покинуть территорию страны", – говорится в сообщении.

Израильские дипломаты отметили, что "в Украине сохраняется опасность ракетных ударов и воздушных атак по населенным пунктам и гражданским объектам, в том числе в центре и на западе страны".

"Речь идет о реальной угрозе для жизни", – подчеркнули в МИД Израиля.

В посольстве объяснили, что в Украине в связи с войной ограничена свобода передвижения граждан, усиленно патрулируется территория и введен комендантский час.

"Сотрудники посольства Израиля не находятся в Украине на постоянной основе, и у них не будет возможности оказать консульскую помощь в случае необходимости", – отметили в МИД Израиля.