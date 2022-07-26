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МИД Израиля призвал израильтян не ездить в Умань. Туда иудеи съезжаются на праздник Рош а-Шана

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Каждую осень в Умань съезжаются паломники-иудеи
Каждую осень в Умань съезжаются паломники-иудеи
Фото: EPA

Гражданам Израиля лучше воздержаться от поездок в Украину в целом и в Умань Черкасской области в частности. Об этом объявил МИД Израиля, проинформировало в Fаcebook 26 июля посольство Израиля в Украине.

"Накануне празднования Рош а-Шана в Умани. В связи с военными действиями в Украине МИД Израиля призывает израильских граждан воздержаться от посещения Украины, включая город Умань и его окрестности. Рекомендуем находящимся в Украине израильским гражданам немедленно покинуть территорию страны", – говорится в сообщении.

Израильские дипломаты отметили, что "в Украине сохраняется опасность ракетных ударов и воздушных атак по населенным пунктам и гражданским объектам, в том числе в центре и на западе страны".

"Речь идет о реальной угрозе для жизни", – подчеркнули в МИД Израиля.

В посольстве объяснили, что в Украине в связи с войной ограничена свобода передвижения граждан, усиленно патрулируется территория и введен комендантский час.

"Сотрудники посольства Израиля не находятся в Украине на постоянной основе, и у них не будет возможности оказать консульскую помощь в случае необходимости", – отметили в МИД Израиля.

https://www.facebook.com/IsraelinUkraine/posts/pfbid02pRmbNSmhbwBE1Zuq8TzgrmayJSM55saZqpaD1TgKHiMNAfFhhcHpPPzRE6diM9U5l

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В прошлом году их приехало 30 тыс.

В 2022 году праздник будут отмечать 25–27 сентября. Посольство Украины в Израиле сообщало, что в этом году из-за войны Украина не допускает иностранных туристов в страну и не сможет осенью принять паломников, так как не в состоянии гарантировать их безопасность.

20 июля посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук пояснял в комментарии изданию "Курсор", что официального запрета на въезд еще нет, однако в Офисе президента Украины дали понять, что введут ограничения на въезд к осенним праздникам.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Израиль, Умань, посольство, война, комендантский час, праздники, вторжение, хасиды, Рош а-Шана, обстрелы, война России против Украины, дипломаты, безопасность, МИД Израиля
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