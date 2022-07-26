МИД Израиля призвал израильтян не ездить в Умань. Туда иудеи съезжаются на праздник Рош а-Шана

"Накануне празднования Рош а-Шана в Умани. В связи с военными действиями в Украине МИД Израиля призывает израильских граждан воздержаться от посещения Украины, включая город Умань и его окрестности. Рекомендуем находящимся в Украине израильским гражданам немедленно покинуть территорию страны", – говорится в сообщении.
Израильские дипломаты отметили, что "в Украине сохраняется опасность ракетных ударов и воздушных атак по населенным пунктам и гражданским объектам, в том числе в центре и на западе страны".
"Речь идет о реальной угрозе для жизни", – подчеркнули в МИД Израиля.
В посольстве объяснили, что в Украине в связи с войной ограничена свобода передвижения граждан, усиленно патрулируется территория и введен комендантский час.
"Сотрудники посольства Израиля не находятся в Украине на постоянной основе, и у них не будет возможности оказать консульскую помощь в случае необходимости", – отметили в МИД Израиля.
Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В прошлом году их приехало 30 тыс.
В 2022 году праздник будут отмечать 25–27 сентября. Посольство Украины в Израиле сообщало, что в этом году из-за войны Украина не допускает иностранных туристов в страну и не сможет осенью принять паломников, так как не в состоянии гарантировать их безопасность.
20 июля посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук пояснял в комментарии изданию "Курсор", что официального запрета на въезд еще нет, однако в Офисе президента Украины дали понять, что введут ограничения на въезд к осенним праздникам.