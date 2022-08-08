В районе Умани сбитая российская ракета упала на гражданский объект, есть раненые – ГСЧС

"В результате срабатывания противовоздушной обороны в Уманском районе вследствие падения остатков сбитой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, они оперативно госпитализированы", – говорится в сообщении спасателей.
В ГСЧС уточнили, что к ликвидации пожара на общей площади 70 м2 привлечены 10 спасателей и две единицы техники.
Информацию о падении обломков российской ракеты на гражданский объект подтвердил в Telegram глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
Еще одну ракету оккупантов украинские силы ПВО сбили 8 августа в Одесской области.
Ранее система противовоздушной обороны в Черкасской области сбивала российские ракеты. В частности, это произошло 4 мая, в результате чего никто не пострадал.
16 июля российские военные нанесли ракетный удар по сельхозпредприятию в Черкасской области. Четыре из шести выпущенных во время этого удара российских ракет были сбиты силами ПВО над Запорожской и Днепропетровской областями.
По подсчетам украинских властей, захватчики выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.
Только за 2 августа Россия выпустила по Украине крылатых ракет на $ 100 млн. РФ использовала восемь ракет Х-101 (Х-555), семь из которых, по данным командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, были сбиты украинскими силами ПВО.