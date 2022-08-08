В Одесской области ПВО сбила ракету "Калибр", выпущенную с подводной лодки – ОК "Юг"

"8 августа, около 10.00, в небе над Одесской областью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожена крылатая ракета морского базирования типа "Калибр", выпущенная с подводной лодки в Черном море. Соблюдайте правила и алгоритмы действий по сигналам тревог, не подвергайте себя опасности", – сказано в сообщении.

Народный депутат Алексей Гончаренко уточнил в Telegram, что ракета была сбита в районе села Шабо Одесской области.