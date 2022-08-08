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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одесской области ПВО сбила ракету "Калибр", выпущенную с подводной лодки – ОК "Юг"

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В районе Одессы сбита российская крылатая ракета "Калибр"
В районе Одессы сбита российская крылатая ракета "Калибр"
Фото: militaryarms.ru

Сообщение оперативного командования ВСУ "Юг" разместил 8 августа Telegram-канал "Одесса. Официально".

"8 августа, около 10.00, в небе над Одесской областью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожена крылатая ракета морского базирования типа "Калибр", выпущенная с подводной лодки в Черном море. Соблюдайте правила и алгоритмы действий по сигналам тревог, не подвергайте себя опасности", – сказано в сообщении.

Народный депутат Алексей Гончаренко уточнил в Telegram, что ракета была сбита в районе села Шабо Одесской области.

4 августа до украинского побережья в Одесской области не смогла долететь ракета "Оникс", выпущенная по Украине оккупантами с территории временно оккупированного Крыма.

Контекст:

По подсчетам украинских властей, захватчики выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

Только за 2 августа Россия выпустила по Украине крылатых ракет на $ 100 млн. РФ использовала восемь ракет Х-101 (Х-555), семь из которых, по данным командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, были сбиты украинскими силами ПВО.

Теги: Украина, Одесса, Черное море, Черноморский флот РФ, Алексей Гончаренко, ПВО, Одесская область, подводная лодка, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, Шабо, крылатая ракета, российские оккупанты
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