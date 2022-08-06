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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные сбили российскую ракету С-300 в Запорожской области. Фото

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Утром оккупанты атаковали ракетами Запорожскую область
Утром оккупанты атаковали ракетами Запорожскую область
Фото: 128 Бригада / Telegram

Военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады утром 6 августа сбили российскую ракету в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба бригады в Telegram.

"Рашисты нападают ночью, безжалостно уничтожают гражданские объекты и убивают мирное население. Ракета из комплекса С-300 сбита силами ПВО утром возле села в Запорожской области", – говорится в сообщении.

Военные опубликовали фото частей сбитой ракеты.

Войска РФ этой ночью нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Шевченковском районе города Запорожье, сообщили в ОВА.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска захватили часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, сообщали в ОВА.

В конце мая ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины, оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.

Теги: ПВО, Запорожская область, война России против Украины, ракеты
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