Украинские военные сбили российскую ракету С-300 в Запорожской области. Фото

"Рашисты нападают ночью, безжалостно уничтожают гражданские объекты и убивают мирное население. Ракета из комплекса С-300 сбита силами ПВО утром возле села в Запорожской области", – говорится в сообщении.

Военные опубликовали фото частей сбитой ракеты.

Войска РФ этой ночью нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Шевченковском районе города Запорожье, сообщили в ОВА.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска захватили часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, сообщали в ОВА.

В конце мая ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины, оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.