Оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Константиновке – обстреляли школу, разрушили подъезд в пятиэтажке

В результате ракетного удара произошло разрушение межэтажных перекрытий со второго по пятый этажи в 3-м подъезде пятиэтажного жилого дома в Константиновке, отметили в ГСЧС Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Россияне нанесли удар по пятиэтажке – обрушился один подъезд. Спасателям удалось извлечь из него семь человек: двух достали из-под завалов, еще пять спустили из заблокированных квартир, – написал руководитель ОВА в Facebook. – По предварительной информации, погибших в результате обстрелов нет. Большинство жителей подъезда своевременно эвакуировались – иначе последствия могли быть значительно страшнее".

В Главном управлении Госслужбы Украины по чрезвычайны ситуациям (ГУ ГСЧС) в Донецкой области уточнили в Facebook, что произошло разрушение межэтажных перекрытий со второго по пятый этажи в 3-м подъезде 5-ти подъездного пятиэтажного жилого дома.

По данным Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ), оккупанты совершили массированный ракетный обстрел Константиновки из модифицированного зенитно-ракетного комплекса С-300.

"Одна женщина получила травму, – говорится в сообщении ОГПУ в Facebook. – При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)".

Еще одним обстрелом оккупанты повредили одну из школ в Константиновке – без пострадавших, добавил глава Донецкой ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)