Оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Константиновке – обстреляли школу, разрушили подъезд в пятиэтажке

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Россияне нанесли удар по пятиэтажке – обрушился один подъезд. Спасателям удалось извлечь из него семь человек: двух достали из-под завалов, еще пять спустили из заблокированных квартир, – написал руководитель ОВА в Facebook. – По предварительной информации, погибших в результате обстрелов нет. Большинство жителей подъезда своевременно эвакуировались – иначе последствия могли быть значительно страшнее".
В Главном управлении Госслужбы Украины по чрезвычайны ситуациям (ГУ ГСЧС) в Донецкой области уточнили в Facebook, что произошло разрушение межэтажных перекрытий со второго по пятый этажи в 3-м подъезде 5-ти подъездного пятиэтажного жилого дома.
По данным Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ), оккупанты совершили массированный ракетный обстрел Константиновки из модифицированного зенитно-ракетного комплекса С-300.
"Одна женщина получила травму, – говорится в сообщении ОГПУ в Facebook. – При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)".
Еще одним обстрелом оккупанты повредили одну из школ в Константиновке – без пострадавших, добавил глава Донецкой ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.