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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Константиновке – обстреляли школу, разрушили подъезд в пятиэтажке

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В результате ракетного удара произошло разрушение межэтажных перекрытий со второго по пятый этажи в 3-м подъезде пятиэтажного жилого дома в Константиновке, отметили в ГСЧС
В результате ракетного удара произошло разрушение межэтажных перекрытий со второго по пятый этажи в 3-м подъезде пятиэтажного жилого дома в Константиновке, отметили в ГСЧС
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Российские оккупационные войска в ночь на 6 августа дважды обстреляли Константиновку Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.  

"Россияне нанесли удар по пятиэтажке – обрушился один подъезд. Спасателям удалось извлечь из него семь человек: двух достали из-под завалов, еще пять спустили из заблокированных квартир, – написал руководитель ОВА в Facebook. – По предварительной информации, погибших в результате обстрелов нет. Большинство жителей подъезда своевременно эвакуировались – иначе последствия могли быть значительно страшнее".

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/2034932823363660/

В Главном управлении Госслужбы Украины по чрезвычайны ситуациям (ГУ ГСЧС) в Донецкой области уточнили в Facebook, что произошло разрушение межэтажных перекрытий со второго по пятый этажи в 3-м подъезде 5-ти подъездного пятиэтажного жилого дома.

https://www.facebook.com/DSNSDon/posts/pfbid02z8D2LiFYJGNRkmd7PUF3K9bkyF4pyH2c5UstMS57yPsUZXUoaX4fWAdAx2geeCHWl

По данным Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ), оккупанты совершили массированный ракетный обстрел Константиновки из модифицированного зенитно-ракетного комплекса С-300.

"Одна женщина получила травму, – говорится в сообщении ОГПУ в Facebook. – При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)".

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid0269Tp24nxewiA3BRyjG9wFy6GuY32edCERjnoEyXQkNwAVbD9UZGfzHKiFDeDqSQKl

Еще одним обстрелом оккупанты повредили одну из школ в Константиновке – без пострадавших, добавил глава Донецкой ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, Донецкая область, прокуратура, Донецкая ОГА, Константиновка, спасатели, расследование, обстрелы, госслужба, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, разрушения, Павел Кириленко, российские оккупанты
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