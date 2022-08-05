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ВОЙНА В УКРАИНЕ

4 августа в Донецкой области от российских обстрелов погибло семь мирных жителей – глава ОВА

Кириленко отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе
Кириленко отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе
Фото: Павло Кириленко / Facebook

4 августа в результате российских обстрелов погибло семь мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил в Facebook глава областной военной администрации Павел Кириленко 5 августа.

"За 4 августа россияне убили семь мирных жителей Донбасса – в Торецке. Еще девять человек получили ранения", – написал он.

Кириленко отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid0JJ5zURxpFXbcG9X8nZwF7YWXZYUhF9WJ6yvFtJUtRhukdNYMoBTke3wpLpJgrRsml

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко
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