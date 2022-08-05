4 августа в Донецкой области от российских обстрелов погибло семь мирных жителей – глава ОВА

"За 4 августа россияне убили семь мирных жителей Донбасса – в Торецке. Еще девять человек получили ранения", – написал он.
Кириленко отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.