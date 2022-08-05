4 августа в Донецкой области от российских обстрелов погибло семь мирных жителей – глава ОВА

Кириленко отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе Фото: Павло Кириленко / Facebook

"За 4 августа россияне убили семь мирных жителей Донбасса – в Торецке. Еще девять человек получили ранения", – написал он.

Кириленко отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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