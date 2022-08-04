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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли опорную школу в Донецкой области – глава ОВА

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Оккупанты обстреляли очередную школу в Донецкой области
Оккупанты обстреляли очередную школу в Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские военные обстреляли опорную школу в Очеретином Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook 4 августа.

Кириленко проинформировал, что до полномасштабного российского вторжения здесь обучалось 353 ученика. Четыре года назад школа открылась после капитального ремонта.

"Обучение здесь было качественным и комфортным. Большая часть оборудования и учебных материалов была своевременно вывезена в более безопасные регионы Украины. Все, что мы строили годами, россияне методически уничтожают в один момент. Одних только школ они уже разрушили 27, еще 248 повредили. Это война против украинства как такового, и разрушение школ – один из многочисленных методов, которыми россияне стремятся достичь своей цели. Но мы победим и все отстроим!" – сообщил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Офис генпрокурора сообщил утром 4 августа, что российские войска повредили 2207 образовательных учреждений, из них 226 разрушены полностью.

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Очеретино, школы, Павел Кириленко
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