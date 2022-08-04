Оккупанты обстреляли опорную школу в Донецкой области – глава ОВА

Кириленко проинформировал, что до полномасштабного российского вторжения здесь обучалось 353 ученика. Четыре года назад школа открылась после капитального ремонта.
"Обучение здесь было качественным и комфортным. Большая часть оборудования и учебных материалов была своевременно вывезена в более безопасные регионы Украины. Все, что мы строили годами, россияне методически уничтожают в один момент. Одних только школ они уже разрушили 27, еще 248 повредили. Это война против украинства как такового, и разрушение школ – один из многочисленных методов, которыми россияне стремятся достичь своей цели. Но мы победим и все отстроим!" – сообщил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Офис генпрокурора сообщил утром 4 августа, что российские войска повредили 2207 образовательных учреждений, из них 226 разрушены полностью.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.