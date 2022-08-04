Оккупанты обстреляли опорную школу в Донецкой области – глава ОВА

Кириленко проинформировал, что до полномасштабного российского вторжения здесь обучалось 353 ученика. Четыре года назад школа открылась после капитального ремонта.

"Обучение здесь было качественным и комфортным. Большая часть оборудования и учебных материалов была своевременно вывезена в более безопасные регионы Украины. Все, что мы строили годами, россияне методически уничтожают в один момент. Одних только школ они уже разрушили 27, еще 248 повредили. Это война против украинства как такового, и разрушение школ – один из многочисленных методов, которыми россияне стремятся достичь своей цели. Но мы победим и все отстроим!" – сообщил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)