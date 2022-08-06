СБУ ликвидировала агентурную сеть РФ, которая разведывала позиции ВСУ в Донецкой области

Всем задержанным объявлено о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Злоумышленники "докладывали" агрессорам о последствиях вражеских ракетно-бомбовых ударов, артиллерийских обстрелах региона и масштабе разрушений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Установлено, что одним из "связных" российских агентов был представитель оккупационной администрации России. Им оказался "чиновник" так называемого "верховного суда ДНР", причастный к преследованию и незаконному заключению украинцев на временно оккупированной территории Донецкой области", – говорится в сообщении.

По данным следствия, в состав вражеской агентурной сети входило шесть местных жителей, завербованных спецслужбами России после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Для сбора развединформации подозреваемые самостоятельно проводили визуальное наблюдение за местонахождением и перемещением украинских войск. Полученные данные они передавали захватчикам через специально созданные интернет-платформы в виде координат на электронных картах с подтверждающими фотографиями и видеоматериалами.

Помимо этого, во время проведения следственно-оперативных действий в Покровском районе задержан прокремлевский агитатор. Он распространял в соцсетях пропагандистские публикации, в которых оправдывал вооруженную агрессию России против Украины.

Всем задержанным объявлено о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)