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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ ликвидировала агентурную сеть РФ, которая разведывала позиции ВСУ в Донецкой области

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Всем задержанным объявлено о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины
Всем задержанным объявлено о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины в ходе контрразведывательных мероприятий пресекла деятельность российской агентурной сети, которая собирала разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в Славянске, Краматорске и Покровском районе Донецкой области. Об этом 6 августа в Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники "докладывали" агрессорам о последствиях вражеских ракетно-бомбовых ударов, артиллерийских обстрелах региона и масштабе разрушений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Установлено, что одним из "связных" российских агентов был представитель оккупационной администрации России. Им оказался "чиновник" так называемого "верховного суда ДНР", причастный к преследованию и незаконному заключению украинцев на временно оккупированной территории Донецкой области", – говорится в сообщении.

По данным следствия, в состав вражеской агентурной сети входило шесть местных жителей, завербованных спецслужбами России после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Для сбора развединформации подозреваемые самостоятельно проводили визуальное наблюдение за местонахождением и перемещением украинских войск. Полученные данные они передавали захватчикам через специально созданные интернет-платформы в виде координат на электронных картах с подтверждающими фотографиями и видеоматериалами.

Помимо этого, во время проведения следственно-оперативных действий в Покровском районе задержан прокремлевский агитатор. Он распространял в соцсетях пропагандистские публикации, в которых оправдывал вооруженную агрессию России против Украины.

Всем задержанным объявлено о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0278Fb5TFmQao8yL6tVS8xjtWABMhHmTuKMzmiaDZRJGMSLdmaCYT2rgM6aowgu16vl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, СБУ, Донецкая область, Славянск, пропаганда, Краматорск, ВСУ, спецслужбы, война России против Украины, Служба безопасности Украины
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