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Почти 500 хасидов уже приехали в Умань, несмотря на войну. До Рош а-Шана еще полтора месяца

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Хасиды уже съезжаются в Умань, хотя до праздника больше полутора месяцев, а в Украине война
Хасиды уже съезжаются в Умань, хотя до праздника больше полутора месяцев, а в Украине война
npu.gov.ua

Мэр Умани Черкасской области Ирина Плетнева не уверена, что Украина сможет в этом году принять большое количество паломников. Однако первые из них уже приехали, их уже около полутысячи, сообщает 5 августа "Общественное".

Ирина Рыбницкая, юрист фонда имени Раби Нахмана, который тоже координирует приезд паломников, подтвердила "Общественному" эту цифру и уточнила, что еще две тысячи хасидов постоянно проживает в Умани.

Рыбницкая рассказала, что в синагогах города еще в феврале обустроили укрытие. В бассейнах-миквах, где паломники проводили ритуал очищения, теперь спасаются от ракет: По ее словам, помещение вмещает около 1 300 человек, имеет несколько входов и выходов и систему вентиляции.

Плетнева отмечает, что на государственном уровне еще не приняли окончательное решение о том, будет ли Украина  принимать паломников или нет.

"Конечно, мы выходили на место, смотрели на возможность укрытий, путей при тревогах, где можно укрываться. Скажу откровенно: город не может обезопасить то количество паломников, которое планирует приехать, потому что мы говорим не только о 10 тысячах паломников, но и людях, проживающих на этих территориях", – заявила мэр.

Посол Израиля Михаэль Бродский 22 июля утверждал, что, несмотря на войну, многие израильские паломники планируют приехать в Умань. В то же время МИД Израиля 26 июля призвал израильских граждан воздержаться от посещения Украины, "включая Умань и окрестности".

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2021-м году их приехало 30 тыс. , в 2020-м из-за коронавируса – менее 3 тыс.

В 2022 году праздник будут отмечать 25–27 сентября. Пик заезда хасидов наблюдается обычно за несколько дней до начала Рош а-Шана. Посольство Украины в Израиле сообщало, что в этом году из-за войны Украина не допускает иностранных туристов в страну и не сможет осенью принять паломников, так как не в состоянии гарантировать их безопасность.

20 июля посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук пояснял в комментарии изданию "Курсор", что официального запрета на въезд еще нет, однако в Офисе президента Украины дали понять, что введут ограничения на въезд к осенним праздникам.

Теги: Украина, Израиль, Умань, бомбоубежище, праздники, хасиды, Рош а-Шана, евреи, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, посольство Украины, безопасность, синагога, МИД Израиля, мэр, Ирина Плетнева, российские оккупанты
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