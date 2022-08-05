Почти 500 хасидов уже приехали в Умань, несмотря на войну. До Рош а-Шана еще полтора месяца

Хасиды уже съезжаются в Умань, хотя до праздника больше полутора месяцев, а в Украине война npu.gov.ua

Ирина Рыбницкая, юрист фонда имени Раби Нахмана, который тоже координирует приезд паломников, подтвердила "Общественному" эту цифру и уточнила, что еще две тысячи хасидов постоянно проживает в Умани.

Рыбницкая рассказала, что в синагогах города еще в феврале обустроили укрытие. В бассейнах-миквах, где паломники проводили ритуал очищения, теперь спасаются от ракет: По ее словам, помещение вмещает около 1 300 человек, имеет несколько входов и выходов и систему вентиляции.

Плетнева отмечает, что на государственном уровне еще не приняли окончательное решение о том, будет ли Украина принимать паломников или нет.

"Конечно, мы выходили на место, смотрели на возможность укрытий, путей при тревогах, где можно укрываться. Скажу откровенно: город не может обезопасить то количество паломников, которое планирует приехать, потому что мы говорим не только о 10 тысячах паломников, но и людях, проживающих на этих территориях", – заявила мэр.

Посол Израиля Михаэль Бродский 22 июля утверждал, что, несмотря на войну, многие израильские паломники планируют приехать в Умань. В то же время МИД Израиля 26 июля призвал израильских граждан воздержаться от посещения Украины, "включая Умань и окрестности".