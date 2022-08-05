Почти 500 хасидов уже приехали в Умань, несмотря на войну. До Рош а-Шана еще полтора месяца

Ирина Рыбницкая, юрист фонда имени Раби Нахмана, который тоже координирует приезд паломников, подтвердила "Общественному" эту цифру и уточнила, что еще две тысячи хасидов постоянно проживает в Умани.
Рыбницкая рассказала, что в синагогах города еще в феврале обустроили укрытие. В бассейнах-миквах, где паломники проводили ритуал очищения, теперь спасаются от ракет: По ее словам, помещение вмещает около 1 300 человек, имеет несколько входов и выходов и систему вентиляции.
Плетнева отмечает, что на государственном уровне еще не приняли окончательное решение о том, будет ли Украина принимать паломников или нет.
"Конечно, мы выходили на место, смотрели на возможность укрытий, путей при тревогах, где можно укрываться. Скажу откровенно: город не может обезопасить то количество паломников, которое планирует приехать, потому что мы говорим не только о 10 тысячах паломников, но и людях, проживающих на этих территориях", – заявила мэр.
Посол Израиля Михаэль Бродский 22 июля утверждал, что, несмотря на войну, многие израильские паломники планируют приехать в Умань. В то же время МИД Израиля 26 июля призвал израильских граждан воздержаться от посещения Украины, "включая Умань и окрестности".
Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2021-м году их приехало 30 тыс. , в 2020-м из-за коронавируса – менее 3 тыс.
В 2022 году праздник будут отмечать 25–27 сентября. Пик заезда хасидов наблюдается обычно за несколько дней до начала Рош а-Шана. Посольство Украины в Израиле сообщало, что в этом году из-за войны Украина не допускает иностранных туристов в страну и не сможет осенью принять паломников, так как не в состоянии гарантировать их безопасность.
20 июля посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук пояснял в комментарии изданию "Курсор", что официального запрета на въезд еще нет, однако в Офисе президента Украины дали понять, что введут ограничения на въезд к осенним праздникам.