Немецкий евродепутат о намерениях РФ закрыть "Сохнут": Российское правительство – националисты и фашисты

Галлер считает, что давление на Еврейское агентство – это "предупреждение" правительству Израиля от РФ за позицию по Украине Фото: ghall.com.ua

Галлер считает судебный процесс по закрытию Еврейского агентства "Сохнут" в РФ предупреждением правительству Израиля за позицию в отношении войны РФ против Украины, которая не устраивает Россию.

Политик предположил, что ответной мерой может стать высылка российских дипломатов из Израиля, "возможно, еще что-то".

"Российские националисты – антисемиты. И в России всегда был антисемитизм, евреев всегда дискриминировали, даже в советские времена", – добавил он. Галлер заметил, что антисемитизм "структурно присущ России" и "по-разному практиковался".

Евродепутат высказал мнение, что происходящее в РФ с "Сохнутом" вписывается в генеральную линию "фашистских структур, которые есть в РФ".

"Антисемитизм очень близок им... А российское правительство – националисты и фашисты" – подытожил Галлер.