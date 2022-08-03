Немецкий евродепутат о намерениях РФ закрыть "Сохнут": Российское правительство – националисты и фашисты

Галлер считает судебный процесс по закрытию Еврейского агентства "Сохнут" в РФ предупреждением правительству Израиля за позицию в отношении войны РФ против Украины, которая не устраивает Россию.
Политик предположил, что ответной мерой может стать высылка российских дипломатов из Израиля, "возможно, еще что-то".
"Российские националисты – антисемиты. И в России всегда был антисемитизм, евреев всегда дискриминировали, даже в советские времена", – добавил он. Галлер заметил, что антисемитизм "структурно присущ России" и "по-разному практиковался".
Евродепутат высказал мнение, что происходящее в РФ с "Сохнутом" вписывается в генеральную линию "фашистских структур, которые есть в РФ".
"Антисемитизм очень близок им... А российское правительство – националисты и фашисты" – подытожил Галлер.
Ликвидировать представительство агентства "Сохнут" в России 21 июля потребовало министерство юстиции РФ, обвиняя агентство в нарушении российского законодательства. Предварительное рассмотрение иска в Басманном суде было назначено на 28 июля, заседание для рассмотрения иска по существу назначено на 19 августа.
В России представительство "Сохнута" работает более 30 лет. По словам министра алии и интеграции Израиля Пнины Тамено-Шете, в прошлом году по программе репатриации в Израиль приехала 21 тыс. российских евреев, а в последние месяцы – 30 тыс. человек из России и Украины.
5 июля израильское издание The Jerusalem Post сообщило, что российские власти потребовали от "Сохнута" свернуть работу в РФ на фоне осложнившихся отношений Израиля и России из-за позиции Иерусалима в отношении войны в Украине, а также израильской политики поддержки Украины и ее президента Владимира Зеленского.
25 июля издание Israel Hayome сообщило, что премьер Израиля Яир Лапид поручил подготовить меры на случай ликвидации еврейского агентства "Сохнут" в России. Среди возможных шагов, на которые могут пойти израильские власти, – присоединение к антироссийским санкциям.
1 августа, по данным Jerusalem Post, состоялась встреча израильской делегации с российскими чиновниками для обсуждения ситуации с деятельностью "Сохнута" в РФ, результатами которой в Израиле были "разочарованы", пишет издание.