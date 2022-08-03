ГОРДОН
 
 
МИР

Немецкий евродепутат о намерениях РФ закрыть "Сохнут": Российское правительство – националисты и фашисты

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Галлер считает, что давление на Еврейское агентство это "предупреждение" правительству Израиля от РФ за позицию по Украине
Галлер считает, что давление на Еврейское агентство – это "предупреждение" правительству Израиля от РФ за позицию по Украине
Фото: ghall.com.ua

Россия, оказывая давление на Еврейское агентство "Сохнут", рассчитывает повлиять на израильское правительство, считает депутат Европейского парламента от Германии Михаэль Галлер. Антисемитизм всегда был присущ России, заявил немецкий политик в комментарии изданию Guildhall 2 августа.

Галлер считает судебный процесс по закрытию Еврейского агентства "Сохнут" в РФ предупреждением правительству Израиля за позицию в отношении войны РФ против Украины, которая не устраивает Россию.

Политик предположил, что ответной мерой может стать высылка российских дипломатов из Израиля, "возможно, еще что-то".

"Российские националисты – антисемиты. И в России всегда был антисемитизм, евреев всегда дискриминировали, даже в советские времена", – добавил он. Галлер заметил, что антисемитизм "структурно присущ России" и "по-разному практиковался".

Евродепутат высказал мнение, что происходящее в РФ с "Сохнутом" вписывается в генеральную линию "фашистских структур, которые есть в РФ".

"Антисемитизм очень близок им... А российское правительство – националисты и фашисты" – подытожил Галлер.

Контекст:

Ликвидировать представительство агентства "Сохнут" в России 21 июля потребовало министерство юстиции РФ, обвиняя агентство в нарушении российского законодательства. Предварительное рассмотрение иска в Басманном суде было назначено на 28 июля, заседание для рассмотрения иска по существу назначено на 19 августа.

В России представительство "Сохнута" работает более 30 лет. По словам министра алии и интеграции Израиля Пнины Тамено-Шете, в прошлом году по программе репатриации в Израиль приехала 21 тыс. российских евреев, а в последние месяцы – 30 тыс. человек из России и Украины.

5 июля израильское издание The Jerusalem Post сообщило, что российские власти потребовали от "Сохнута" свернуть работу в РФ на фоне осложнившихся отношений Израиля и России из-за позиции Иерусалима в отношении войны в Украине, а также израильской политики поддержки Украины и ее президента Владимира Зеленского.

25 июля издание Israel Hayome сообщило, что премьер Израиля Яир Лапид поручил подготовить меры на случай ликвидации еврейского агентства "Сохнут" в России. Среди возможных шагов, на которые могут пойти израильские власти, – присоединение к антироссийским санкциям.

1 августа, по данным Jerusalem Post, состоялась встреча израильской делегации с российскими чиновниками для обсуждения ситуации с деятельностью "Сохнута" в РФ, результатами которой в Израиле были "разочарованы", пишет издание.

Теги: Россия, Германия, Израиль, санкции, Министерство юстиции, Европарламент, антисемитизм, Иерусалим, Европа, фашисты, Яир Лапид
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Всю свою любовь хочу направить нашим ребятам из ВСУ". 32-летняя Миша Романова выложила в сеть откровенное фото
"Всю свою любовь хочу направить нашим ребятам из ВСУ". 32-летняя Миша Романова выложила в сеть откровенное фото
"Боже, не смешите мои седые волосы". 48-летняя Мозговая по запросу подписчиков показала, как выглядит без фотошопа
"Боже, не смешите мои седые волосы". 48-летняя Мозговая по запросу подписчиков показала, как выглядит без фотошопа
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой
Супергерой, д'Артаньян, конкурент Винника, "две-три недели". Подборка мемов про Арестовича
Супергерой, д'Артаньян, конкурент Винника, "две-три недели". Подборка мемов про Арестовича G
  David Axelrod посвятил новую песню украинским защитникам. Видео
  David Axelrod посвятил новую песню украинским защитникам. Видео
  Увеличивший мышцы с помощью инъекций бразильский TikTok-блогер скончался в день своего 55-летия
  Увеличивший мышцы с помощью инъекций бразильский TikTok-блогер скончался в день своего 55-летия
"Какой ужас!", "Она точно ку-ку", "Достояние страны". Волочкова выставила к объективу свои голые ноги. В сети возмутились
"Какой ужас!", "Она точно ку-ку", "Достояние страны". Волочкова выставила к объективу свои голые ноги. В сети возмутились
Огневич о коллегах, покинувших Украину: Артист это не та профессия, когда можно отсиживаться где-то в зарослях
Огневич о коллегах, покинувших Украину: Артист – это не та профессия, когда можно отсиживаться где-то в зарослях
"Валера, хочу арбуз!" Мозговая поделилась мемом о Залужном. Фото
"Валера, хочу арбуз!" Мозговая поделилась мемом о Залужном. Фото
"Выпила много обезболивающих и пошла играть". Саливанчук показала ролик из театра и рассказала о травме
"Выпила много обезболивающих и пошла играть". Саливанчук показала ролик из театра и рассказала о травме
49-летняя Клум снялась в леопардовом бикини
49-летняя Клум снялась в леопардовом бикини
Арестович в свой день рождения показал свежее селфи. Подборка его семейных снимков
Арестович в свой день рождения показал свежее селфи. Подборка его семейных снимков
"Доброго вечора, ми з України!" Известный грузинский художник изобразил встречу Залужного с лежащим в темной комнате Путиным и указал время
"Доброго вечора, ми з України!" Известный грузинский художник изобразил встречу Залужного с лежащим в темной комнате Путиным и указал время
"У меня были планы возвращаться". Tayanna рассказала, чем занимается на Бали и когда планирует вернуться в Украину
"У меня были планы возвращаться". Tayanna рассказала, чем занимается на Бали и когда планирует вернуться в Украину
Вайкуле поддержала Украину на концерте в Латвии и отказалась от выступлений в РФ
Вайкуле поддержала Украину на концерте в Латвии и отказалась от выступлений в РФ
  "У меня есть свой автомат – шестиструнный". Бабкин рассказал, почему не записался в тероборону
  "У меня есть свой автомат – шестиструнный". Бабкин рассказал, почему не записался в тероборону
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (219242)
2
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом (198010)
3
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины (182906)
4
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги (142567)
5
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (131146)
6
Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест (128526)
7
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями (104096)
8
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео (54763)
 
 
 
 