"Первый "звоночек" чистейшего, откровенного антисемитизма". Невзоров прокомментировал планы закрыть "Сохнут" в России

"Вот оно. Евреи должны работать на Путина и его режим, даже если у них нет ни малейшего желания это делать. Таков вкратце смысл закрытия "Сохнут" и других еврейских организаций, помогающих евреям покинуть Россию", – написал Невзоров.
По его мнению, намерения российских властей – это "первый "звоночек" чистейшего, откровенного антисемитизма".
"Со временем он неизбежно примет и еще более уродливые формы, возвращаясь как к совковому "есливкраненетводы", так и к православно-погромному, черносотенному образу", – прогнозирует публицист.
Невзоров таким образом отреагировал на материал, опубликованный 27 июля "Русской службой BBC News" и процитированный в Telegram изданием "Медуза". Британские журналисты со ссылкой на собеседника, знакомого с содержанием 20-страничного письма министерства юстиции РФ, адресованного российскому филиалу "Сохнута", рассказали, что у властей РФ две претензии к организации.
Это "неправильное обращение с личными данными россиян", то есть их сбор и отправка за рубеж, а также "утечка мозгов". Второй пункт, вызвавший недовольство российских властей, "Русской службе BBC News" подтвердили два источника, знакомые с текстом письма.
В своем письме минюст РФ подчеркнул, что раз филиалы "Сохнута" в России оплатили штрафы, назначенные по итогам предыдущих проверок, значит, агентство признало факт нарушений, свою вину в них и "с нарушениями продолжило работу".
Ликвидировать представительство агентства "Сохнут" в России 21 июля потребовало министерство юстиции РФ, обвиняя агентство в нарушении российского законодательства. Предварительное рассмотрение иска в Басманном суде назначено на 28 июля.
В России представительство "Сохнута" работает более 30 лет. По словам министра алии и интеграции Израиля Пнины Тамено-Шете, в прошлом году по программе репатриации в Израиль приехала 21 тыс. российских евреев, а в последние месяцы – 30 тыс. человек из России и Украины.
5 июля израильское издание The Jerusalem Post сообщило, что российские власти потребовали от "Сохнута" свернуть работу в РФ на фоне осложнившихся отношений Израиля и России из-за позиции Иерусалима в отношении войны в Украине, а также израильской политики поддержки Украины и ее президента Владимира Зеленского.
В начале июля главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт решил снять с себя полномочия, чтобы не ставить под угрозу будущее еврейской общины российской столицы, и выехал из России. Перед этим он назвал войну в Украине войной, которую российские власти публично называют "спецоперацией".