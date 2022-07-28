ГОРДОН
 
 
МИР

"Первый "звоночек" чистейшего, откровенного антисемитизма". Невзоров прокомментировал планы закрыть "Сохнут" в России

Невзоров критикует нападки российских властей на еврейские организации в РФ
Невзоров критикует нападки российских властей на еврейские организации в РФ
Фото: Невзоров / Instagram

Российский журналист и публицист Александр Невзоров прогнозирует, что антисемитизм в России будет принимать "все более уродливые формы". Об этом он написал в Telegram 28 июля.

"Вот оно. Евреи должны работать на Путина и его режим, даже если у них нет ни малейшего желания это делать. Таков вкратце смысл закрытия "Сохнут" и других еврейских организаций, помогающих евреям покинуть Россию", – написал Невзоров.

По его мнению, намерения российских властей – это "первый "звоночек" чистейшего, откровенного антисемитизма".

"Со временем он неизбежно примет и еще более уродливые формы, возвращаясь как к совковому "есливкраненетводы", так и к православно-погромному, черносотенному образу", – прогнозирует публицист.

Невзоров таким образом отреагировал на материал, опубликованный 27 июля "Русской службой BBC News" и процитированный в Telegram изданием "Медуза". Британские журналисты со ссылкой на собеседника, знакомого с содержанием 20-страничного письма министерства юстиции РФ, адресованного российскому филиалу "Сохнута", рассказали, что у властей РФ две претензии к организации.

Это "неправильное обращение с личными данными россиян", то есть их сбор и отправка за рубеж, а также "утечка мозгов". Второй пункт, вызвавший недовольство российских властей, "Русской службе BBC News" подтвердили два источника, знакомые с текстом письма.

В своем письме минюст РФ подчеркнул, что раз филиалы "Сохнута" в России оплатили штрафы, назначенные по итогам предыдущих проверок, значит, агентство признало факт нарушений, свою вину в них и "с нарушениями продолжило работу".

Контекст:

Ликвидировать представительство агентства "Сохнут" в России 21 июля потребовало министерство юстиции РФ, обвиняя агентство в нарушении российского законодательства. Предварительное рассмотрение иска в Басманном суде назначено на 28 июля.

В России представительство "Сохнута" работает более 30 лет. По словам министра алии и интеграции Израиля Пнины Тамено-Шете, в прошлом году по программе репатриации в Израиль приехала 21 тыс. российских евреев, а в последние месяцы – 30 тыс. человек из России и Украины.

5 июля израильское издание The Jerusalem Post сообщило, что российские власти потребовали от "Сохнута" свернуть работу в РФ на фоне осложнившихся отношений Израиля и России из-за позиции Иерусалима в отношении войны в Украине, а также израильской политики поддержки Украины и ее президента Владимира Зеленского.

В начале июля главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт решил снять с себя полномочия, чтобы не ставить под угрозу будущее еврейской общины российской столицы, и выехал из России. Перед этим он назвал войну в Украине войной, которую российские власти публично называют "спецоперацией".

Теги: Россия, Александр Невзоров, Израиль, антисемитизм, угрозы, законодательство, евреи, минюст РФ, нарушение, филиал
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хотелось войти с ней в кадр, но она не хочет". Wellboy рассказал о реакции Тины Кароль на то, что он прекратил работу с Бардашем
"Хотелось войти с ней в кадр, но она не хочет". Wellboy рассказал о реакции Тины Кароль на то, что он прекратил работу с Бардашем
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине
"Позитив, которого так не хватает". Tarabarova спела свой хит "Світло в тобі" вместе с полуторагодовалой дочерью. Видео
"Позитив, которого так не хватает". Tarabarova спела свой хит "Світло в тобі" вместе с полуторагодовалой дочерью. Видео
"Рвань", "Уделала". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик спародировала блогера, сексуально поедающего на камеру морепродукты
"Рвань", "Уделала". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик спародировала блогера, сексуально поедающего на камеру морепродукты
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео
Дорофеева в гардеробной снялась в одной футболке. Видео
Дорофеева в гардеробной снялась в одной футболке. Видео
"Его не берут никакие пули врага". Каменских назвала главное оружие Украины
"Его не берут никакие пули врага". Каменских назвала главное оружие Украины
"Крымский мост, спишь?" Гончаренко показал обнадеживающую улыбку Залужного
"Крымский мост, спишь?" Гончаренко показал обнадеживающую улыбку Залужного
"И слезы, и смех, и объятия". Падалко пришла в гости к Таран в разрушенный жилищный комплекс
"И слезы, и смех, и объятия". Падалко пришла в гости к Таран в разрушенный жилищный комплекс
"Джавелина, Артур-Байрактар, Миродар". В Минюсте назвали самые популярные и самые редкие имена детей, родившихся за первые шесть месяцев 2022 года
"Джавелина, Артур-Байрактар, Миродар". В Минюсте назвали самые популярные и самые редкие имена детей, родившихся за первые шесть месяцев 2022 года
"Мое здоровье не выдерживает". Саливанчук рассказала, почему и куда именно уехала отдыхать
"Мое здоровье не выдерживает". Саливанчук рассказала, почему и куда именно уехала отдыхать
  "Все буде Україна! У єдності наша сила". ВСУ ко Дню украинской государственности презентовали песню "Все буде Україна!" Видео
  "Все буде Україна! У єдності наша сила". ВСУ ко Дню украинской государственности презентовали песню "Все буде Україна!" Видео
"Это иллюстрированный голос поддержки". Тина Кароль презентовала патриотические стикеры
"Это иллюстрированный голос поддержки". Тина Кароль презентовала патриотические стикеры
"Чем дальше от Мордора, тем больше счастья на лицах", "Какой у Аллы потрясающий образ". Галкин снял на видео прогулку Пугачевой с детьми
"Чем дальше от Мордора, тем больше счастья на лицах", "Какой у Аллы потрясающий образ". Галкин снял на видео прогулку Пугачевой с детьми
Арестович показал, как с его помощью раскрыли тайну улыбки Моны Лизы
Арестович показал, как с его помощью раскрыли тайну улыбки Моны Лизы
"Все еще лучшая". 56-летняя Кроуфорд снялась в бикини с нижнего ракурса
"Все еще лучшая". 56-летняя Кроуфорд снялась в бикини с нижнего ракурса
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица" (259899)
2
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом (93419)
3
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото (90246)
4
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне (72366)
5
"Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы (55323)
6
49-летняя Клум снялась без одежды и белья (54771)
7
"Солнечная красавица". 53-летняя Энистон выложила в сеть пляжное фото (35948)
8
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе (30690)
 
 
 
 