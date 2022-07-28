"Первый "звоночек" чистейшего, откровенного антисемитизма". Невзоров прокомментировал планы закрыть "Сохнут" в России

"Вот оно. Евреи должны работать на Путина и его режим, даже если у них нет ни малейшего желания это делать. Таков вкратце смысл закрытия "Сохнут" и других еврейских организаций, помогающих евреям покинуть Россию", – написал Невзоров.

По его мнению, намерения российских властей – это "первый "звоночек" чистейшего, откровенного антисемитизма".

"Со временем он неизбежно примет и еще более уродливые формы, возвращаясь как к совковому "есливкраненетводы", так и к православно-погромному, черносотенному образу", – прогнозирует публицист.

Невзоров таким образом отреагировал на материал, опубликованный 27 июля "Русской службой BBC News" и процитированный в Telegram изданием "Медуза". Британские журналисты со ссылкой на собеседника, знакомого с содержанием 20-страничного письма министерства юстиции РФ, адресованного российскому филиалу "Сохнута", рассказали, что у властей РФ две претензии к организации.

Это "неправильное обращение с личными данными россиян", то есть их сбор и отправка за рубеж, а также "утечка мозгов". Второй пункт, вызвавший недовольство российских властей, "Русской службе BBC News" подтвердили два источника, знакомые с текстом письма.

В своем письме минюст РФ подчеркнул, что раз филиалы "Сохнута" в России оплатили штрафы, назначенные по итогам предыдущих проверок, значит, агентство признало факт нарушений, свою вину в них и "с нарушениями продолжило работу".