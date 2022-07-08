Главный раввин Москвы, осудивший российское вторжение в Украину, ушел в отставку

"Как бы мне ни было грустно в связи с этим обстоятельством, для меня ясно, что я решил оставить свой пост в пользу будущего общины. Как президент Конференции европейских раввинов, я продолжу служить, насколько смогу, еврейским раввинам и общинам в Европе, включая еврейскую общину в Москве, которую Бог сохраняет и сохранит", – заявил он.
* * * * , * * * * * * * * * * * . * * * * , * * * * * * * * * , * * * * * , * * * * .— Rabbi Pinchas Goldschmidt (@PinchasRabbi) July 7, 2022
Должность главного раввина Москвы Пинхас Гольдшмидт занимал с 1993 года. Кроме того, с 2011 года он возглавляет Конференцию европейских раввинов (КЕР), в которой состоят около 1000 человек. Из заявления Гольдшмидта следует, что об отставке с этого поста речь не идет.
"Мы сделали все возможное, чтобы строить общину, начиная с лет хаоса эпохи президента Ельцина и заканчивая нынешней эпохой, когда авторитарное правление становится все жестче день ото дня. Когда началась страшная война последних месяцев в Украине, я уже не мог видеть столько человеческих страданий и молчать в бездействии", – признался Гольдшмидт.
* * * * * * * * , * * * * * * * * * * * * * , * * * * * * * . * * * * * * * , * * * * * * * * * * * * .— Rabbi Pinchas Goldschmidt (@PinchasRabbi) July 7, 2022
Гольдшмидт подтвердил информацию о том, что после отъезда из России ездил с женой в Восточную Европу, чтобы помочь беженцам.
"И я также выступил против этой ужасной войны. Шло время, и, хотя в прошлом месяце я был переизбран на пост главного раввина, я понял, что, оставшись в должности, поставлю под угрозу будущее еврейской общины в Москве, – резюмировал он.
* * * * * * * . * * * * * * * * . * * * , * * * * * * * * , * * * * * * * * * .— Rabbi Pinchas Goldschmidt (@PinchasRabbi) July 7, 2022
7 июня Гольдшмидта переизбрали на должность главного раввина Москвы еще на семь лет.
Пинхас Гольдшмидт и его жена Дара подверглись давлению со стороны российских властей – от них требовали поддержать войну РФ против Украины. После этого семья покинула Россию. Об этом невестка Гольдшмидта, журналистка Авиталь Чижик-Гольдшмидт сообщила в Twitter вечером 7 июня.
По данным газеты The Jerusalem Post, Кремль после отъезда Гольдшмидта оказывал давление на руководство общины, требуя сместить его с должности главного раввина Москвы или не переизбирать, но израильские коллеги поддержали кандидатуру действующего раввина. Некоторое время он находился в Венгрии, где организовал сбор денег для беженцев из Украины, а затем переехал в Израиль.
6 июля в израильских СМИ появились сообщения, что российские власти потребовали от Еврейского агентства для Израиля ("Сохнута") прекратить деятельность в России. В организации пояснили, что ведут диалог с представителями властей РФ и речи о немедленном прекращении работы не идет.