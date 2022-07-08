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Главный раввин Москвы, осудивший российское вторжение в Украину, ушел в отставку

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Гольдшмидт решил отказаться от обязанностей главного раввина Москвы, чтобы не подвергать еврейскую общину опасности
Гольдшмидт решил отказаться от обязанностей главного раввина Москвы, чтобы не подвергать еврейскую общину опасности
Фото: Avital Chizhik-Goldschmidt / Twitter

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт решил сложить с себя полномочия, чтобы не ставить под угрозу будущее еврейской общины российской столицы. Об этом Гольдшмидт написал 8 июля в Twitter.

"Как бы мне ни было грустно в связи с этим обстоятельством, для меня ясно, что я решил оставить свой пост в пользу будущего общины. Как президент Конференции европейских раввинов, я продолжу служить, насколько смогу, еврейским раввинам и общинам в Европе, включая еврейскую общину в Москве, которую Бог сохраняет и сохранит", – заявил он.

Должность главного раввина Москвы Пинхас Гольдшмидт занимал с 1993 года. Кроме того, с 2011 года он возглавляет Конференцию европейских раввинов (КЕР), в которой состоят около 1000 человек. Из заявления Гольдшмидта следует, что об отставке с этого поста речь не идет.

"Мы сделали все возможное, чтобы строить общину, начиная с лет хаоса эпохи президента Ельцина и заканчивая нынешней эпохой, когда авторитарное правление становится все жестче день ото дня. Когда началась страшная война последних месяцев в Украине, я уже не мог видеть столько человеческих страданий и молчать в бездействии", – признался Гольдшмидт.

Гольдшмидт подтвердил информацию о том, что после отъезда из России ездил с женой в Восточную Европу, чтобы помочь беженцам.

"И я также выступил против этой ужасной войны. Шло время, и, хотя в прошлом месяце я был переизбран на пост главного раввина, я понял, что, оставшись в должности, поставлю под угрозу будущее еврейской общины в Москве, – резюмировал он.

7 июня Гольдшмидта переизбрали на должность главного раввина Москвы еще на семь лет.

Контекст:

Пинхас Гольдшмидт и его жена Дара подверглись давлению со стороны российских властей – от них требовали поддержать войну РФ против Украины. После этого семья покинула Россию. Об этом невестка Гольдшмидта, журналистка Авиталь Чижик-Гольдшмидт сообщила в Twitter вечером 7 июня.

По данным газеты The Jerusalem Post, Кремль после отъезда Гольдшмидта оказывал давление на руководство общины, требуя сместить его с должности главного раввина Москвы или не переизбирать, но израильские коллеги поддержали кандидатуру действующего раввина. Некоторое время он находился в Венгрии, где организовал сбор денег для беженцев из Украины, а затем переехал в Израиль.

6 июля в израильских СМИ появились сообщения, что российские власти потребовали от Еврейского агентства для Израиля ("Сохнута") прекратить деятельность в России. В организации пояснили, что ведут диалог с представителями властей РФ и речи о немедленном прекращении работы не идет.

Теги: Россия, Украина, Израиль, Москва, раввин, беженцы, угрозы, вторжение, отставка, евреи, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, синагога, давление
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