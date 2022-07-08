Главный раввин Москвы, осудивший российское вторжение в Украину, ушел в отставку

"Как бы мне ни было грустно в связи с этим обстоятельством, для меня ясно, что я решил оставить свой пост в пользу будущего общины. Как президент Конференции европейских раввинов, я продолжу служить, насколько смогу, еврейским раввинам и общинам в Европе, включая еврейскую общину в Москве, которую Бог сохраняет и сохранит", – заявил он.

* * * * , * * * * * * * * * * * . * * * * , * * * * * * * * * , * * * * * , * * * * . — Rabbi Pinchas Goldschmidt (@PinchasRabbi) July 7, 2022

Должность главного раввина Москвы Пинхас Гольдшмидт занимал с 1993 года. Кроме того, с 2011 года он возглавляет Конференцию европейских раввинов (КЕР), в которой состоят около 1000 человек. Из заявления Гольдшмидта следует, что об отставке с этого поста речь не идет.

"Мы сделали все возможное, чтобы строить общину, начиная с лет хаоса эпохи президента Ельцина и заканчивая нынешней эпохой, когда авторитарное правление становится все жестче день ото дня. Когда началась страшная война последних месяцев в Украине, я уже не мог видеть столько человеческих страданий и молчать в бездействии", – признался Гольдшмидт.

* * * * * * * * , * * * * * * * * * * * * * , * * * * * * * . * * * * * * * , * * * * * * * * * * * * . — Rabbi Pinchas Goldschmidt (@PinchasRabbi) July 7, 2022

Гольдшмидт подтвердил информацию о том, что после отъезда из России ездил с женой в Восточную Европу, чтобы помочь беженцам.

"И я также выступил против этой ужасной войны. Шло время, и, хотя в прошлом месяце я был переизбран на пост главного раввина, я понял, что, оставшись в должности, поставлю под угрозу будущее еврейской общины в Москве, – резюмировал он.

* * * * * * * . * * * * * * * * . * * * , * * * * * * * * , * * * * * * * * * . — Rabbi Pinchas Goldschmidt (@PinchasRabbi) July 7, 2022

7 июня Гольдшмидта переизбрали на должность главного раввина Москвы еще на семь лет.