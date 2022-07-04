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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Щаранский: Симпатия израильтян к Украине в эти дни беспредельна, на рынках кричат: "Слава Украине!"

 
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Щаранский: Я сказал бы, такого обилия симпатии к какой-либо стране, какое я сейчас вижу по отношению к Украине, я не помню
Щаранский: Я сказал бы, такого обилия симпатии к какой-либо стране, какое я сейчас вижу по отношению к Украине, я не помню
Скриншот: Global Day of Jewish Learning / YouTube

Израильский народ поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил советский диссидент, израильский политик и общественный деятель Натан Щаранский.

"Поддержка и симпатия израильтян к Украине в эти дни беспредельна. Это чувствуется во всем. Я не говорю о флагах – о том, что ты идешь по рынку – я очень люблю израильский рынок, – и мне люди, которые не знают русского языка, кричат сейчас какие-то лозунги. В прошлом кричали: "Вот [президента РФ Владимира] Путина здесь нет, чтобы порядок навел!" Сейчас мне кричат: "Слава Украине!" – сказал он.

По словам Щаранского, много общественных организаций работают либо в Украине, либо на границе с Украиной.

"Мои дочки и все знакомые, которых я только знаю, по интернету получают регулярно сообщения: "Вот там в таком-то медицинском отделении на границе с Польшей в данный момент оплатить то-то". И каждый посылает: кто-то $20, кто-то $30. Буквально каждый день они участвуют таким образом в миллионной помощи. Израилем все-таки полтора месяца в Украине был разбит полевой госпиталь. И из государственного бюджета Израиля все эти 7 тыс. человек, которые пришли, оплачивались. Некоторые мои друзья начали кампанию: "Переходим от "Русского стандарта" к горилке". Знаете, что такое "Русский стандарт"? Самая популярная здесь водка. Переходим к горилке. И начинают требовать от магазинов: "Почему у вас нет горилки? Что вы нам водку суете?" Они объясняют, что трудности с экспортом и все такое. Я сказал бы, такого обилия симпатии к какой-либо стране, какое я сейчас вижу по отношению к Украине, я не помню", – сказал он.

Вместе с тем Щаранский сообщил, что Израильское правительство не передает Украине оружие из-за невозможности бороться с террористами на Ближнем Востоке без согласия РФ.

"В то же самое время, когда слабость [президента США Барака] Обамы допустила агрессию против Украины, – прямо за несколько месяцев до этого, по существу, свободный мир отдал ключи от неба Сирии Путину. И он построил базу", – сказал он.

Политик отметил, что у Израиля "идет война за существование" против Ирана.

"И последнее, что происходит – после того, как Иран смог получить сотни миллиардов долларов после соглашения с Западом, – это то, что огромные деньги были перекачаны в "Хезболлу". И десятки тысяч ракет на нашей границе, которые Иран перевозит и передает "Хезболле". И Израилю приходится два раза в неделю минимум – а то и больше – бомбить базы Ирана в Сирии. Своего рода соглашение стратегическое, взаимопонимание было достигнуто с Путиным – что он не мешает нам бомбить. И сейчас как-то недавно с одним из министров, с которым у меня был спор... И он говорит: "Ты же понимаешь, о чем ты говоришь? Ты хочешь, чтобы израильское оружие убивало русского солдата?" Я сказал: "Нет, я хочу, чтобы израильское оружие защищало мирных украинцев". Но потом я понял, откуда эта фраза. Потому что ультиматум, который ставит Россия, говорит: "Если ваше оружие будет убивать наших солдат, то наше оружие будет убивать ваших летчиков" Вы можете просто увидеть, что там происходит. Почти каждую ночь должны там воевать. А небо контролируется Путиным. Поэтому есть вот такая совершенно невероятная, нелепая, чудовищная ситуация. Как мне сказали: "Ты говоришь как пророк, а не как политик. Мы политики – мы обязаны обеспечить прежде всего безопасность Израиля. Поэтому мы любим Украину, мы поддерживаем Украину, но оружие мы ей не дадим", – сказал Щаранский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.

В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи.

Министр обороны Израиля Бени Ганц анонсировал поставку Украине шлемов и бронежилетов для медиков и спасателей, работающих в зоне боевых действий, 20 апреля, после разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым, число не уточнялось.

Вместе с тем Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии. Об этом 25 мая написало издание Axios. Накануне заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль поднял вопрос о поставках Украине противотанковых ракет Spike, которые производятся на принадлежащем Израилю заводе в Германии. Согласно лицензии, Израиль должен одобрить любую передачу ракет третьей стороне. По словам источников, Израиль отклонил запрос, сообщив Калю, что будет поставлять Украине только нелетальное военное снаряжение.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, Израиль, Натан Щаранский, война России против Украины
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