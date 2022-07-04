Щаранский: Симпатия израильтян к Украине в эти дни беспредельна, на рынках кричат: "Слава Украине!"

Щаранский: Я сказал бы, такого обилия симпатии к какой-либо стране, какое я сейчас вижу по отношению к Украине, я не помню Скриншот: Global Day of Jewish Learning / YouTube

"Поддержка и симпатия израильтян к Украине в эти дни беспредельна. Это чувствуется во всем. Я не говорю о флагах – о том, что ты идешь по рынку – я очень люблю израильский рынок, – и мне люди, которые не знают русского языка, кричат сейчас какие-то лозунги. В прошлом кричали: "Вот [президента РФ Владимира] Путина здесь нет, чтобы порядок навел!" Сейчас мне кричат: "Слава Украине!" – сказал он.

По словам Щаранского, много общественных организаций работают либо в Украине, либо на границе с Украиной.

"Мои дочки и все знакомые, которых я только знаю, по интернету получают регулярно сообщения: "Вот там в таком-то медицинском отделении на границе с Польшей в данный момент оплатить то-то". И каждый посылает: кто-то $20, кто-то $30. Буквально каждый день они участвуют таким образом в миллионной помощи. Израилем все-таки полтора месяца в Украине был разбит полевой госпиталь. И из государственного бюджета Израиля все эти 7 тыс. человек, которые пришли, оплачивались. Некоторые мои друзья начали кампанию: "Переходим от "Русского стандарта" к горилке". Знаете, что такое "Русский стандарт"? Самая популярная здесь водка. Переходим к горилке. И начинают требовать от магазинов: "Почему у вас нет горилки? Что вы нам водку суете?" Они объясняют, что трудности с экспортом и все такое. Я сказал бы, такого обилия симпатии к какой-либо стране, какое я сейчас вижу по отношению к Украине, я не помню", – сказал он.

Вместе с тем Щаранский сообщил, что Израильское правительство не передает Украине оружие из-за невозможности бороться с террористами на Ближнем Востоке без согласия РФ.

"В то же самое время, когда слабость [президента США Барака] Обамы допустила агрессию против Украины, – прямо за несколько месяцев до этого, по существу, свободный мир отдал ключи от неба Сирии Путину. И он построил базу", – сказал он.

Политик отметил, что у Израиля "идет война за существование" против Ирана.

"И последнее, что происходит – после того, как Иран смог получить сотни миллиардов долларов после соглашения с Западом, – это то, что огромные деньги были перекачаны в "Хезболлу". И десятки тысяч ракет на нашей границе, которые Иран перевозит и передает "Хезболле". И Израилю приходится два раза в неделю минимум – а то и больше – бомбить базы Ирана в Сирии. Своего рода соглашение стратегическое, взаимопонимание было достигнуто с Путиным – что он не мешает нам бомбить. И сейчас как-то недавно с одним из министров, с которым у меня был спор... И он говорит: "Ты же понимаешь, о чем ты говоришь? Ты хочешь, чтобы израильское оружие убивало русского солдата?" Я сказал: "Нет, я хочу, чтобы израильское оружие защищало мирных украинцев". Но потом я понял, откуда эта фраза. Потому что ультиматум, который ставит Россия, говорит: "Если ваше оружие будет убивать наших солдат, то наше оружие будет убивать ваших летчиков" Вы можете просто увидеть, что там происходит. Почти каждую ночь должны там воевать. А небо контролируется Путиным. Поэтому есть вот такая совершенно невероятная, нелепая, чудовищная ситуация. Как мне сказали: "Ты говоришь как пророк, а не как политик. Мы политики – мы обязаны обеспечить прежде всего безопасность Израиля. Поэтому мы любим Украину, мы поддерживаем Украину, но оружие мы ей не дадим", – сказал Щаранский.

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