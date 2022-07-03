Щаранский: Зимой начнутся проблемы с газом в Европе и будут разговоры, что Украина должна что-то уступить

Щаранский: Ни в коем случае нельзя, чтобы Путин достиг хоть какого-то успеха, пусть даже маленького Скриншот: RTVI Новости / YouTube

"Война и ее обсуждение еще долго будут продолжаться. Я подозреваю, что в какой-то момент придет зима, начнутся проблемы с газом в Европе – и начнутся всякие попытки сказать: "Ну давайте все-таки договоримся. Окей?" (Европа сильно зависит от российского газа, в 2021 году, по данным Европейской комиссии, ЕС импортировал из РФ более 40% всего потребляемого газа, но сейчас блок ищет другие источники энергии. – "ГОРДОН"). [Президент РФ Владимир] Путин получит какую-то компенсацию. Но в будущем начнутся всякие разговоры о том, что Украина тоже должна что-то уступить", – предупредил Щаранский.

Он отметил, что в начале войны Украине не передавали необходимое ей оружие, но затем ситуация "здорово изменилась", в США начали открыто говорить, что их цель – победа Украины. Политик призвал сохранять этот настрой, даже если война затянется.

"Я и не только я – многие занимаются тем, что готовят Запад к тому, что и через три месяца, и через четыре месяца надо быть настроенным на победу Украины, а не, не дай бог, на какой-то компромисс, что "пол-Донбасса пока что отдадим, а там будет видно", – сказал Щаранский.

Он подчеркнул: в этой войне Путин не должен достигнуть ни малейшего успеха.

"Мало, чтобы было достигнуто перемирие, чтобы были прекращены военные действия. Ни в коем случае нельзя, чтобы Путин достиг хоть какого-то успеха, пусть даже маленького, в такой варварской агрессии. В попытках изменить устройство свободного мира он не должен выйти победителем ни на один миллиметр", – сказал Щаранский.

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