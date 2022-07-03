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Щаранский: Зимой начнутся проблемы с газом в Европе и будут разговоры, что Украина должна что-то уступить

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Щаранский: Ни в коем случае нельзя, чтобы Путин достиг хоть какого-то успеха, пусть даже маленького
Щаранский: Ни в коем случае нельзя, чтобы Путин достиг хоть какого-то успеха, пусть даже маленького
Скриншот: RTVI Новости / YouTube

Советский диссидент, израильский политик и общественный деятель Натан Щаранский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал мнение, что вскоре некоторые иностранные лидеры будут вынуждать Украину идти на уступки России, и призвал мир сохранять единство в поддержке Украины.

"Война и ее обсуждение еще долго будут продолжаться. Я подозреваю, что в какой-то момент придет зима, начнутся проблемы с газом в Европе – и начнутся всякие попытки сказать: "Ну давайте все-таки договоримся. Окей?" (Европа сильно зависит от российского газа, в 2021 году, по данным Европейской комиссии, ЕС импортировал из РФ более 40% всего потребляемого газа, но сейчас блок ищет другие источники энергии. "ГОРДОН"). [Президент РФ Владимир] Путин получит какую-то компенсацию. Но в будущем начнутся всякие разговоры о том, что Украина тоже должна что-то уступить", – предупредил Щаранский. 

Он отметил, что в начале войны Украине не передавали необходимое ей оружие, но затем ситуация "здорово изменилась", в США начали открыто говорить, что их цель – победа Украины. Политик призвал сохранять этот настрой, даже если война затянется. 

"Я и не только я – многие занимаются тем, что готовят Запад к тому, что и через три месяца, и через четыре месяца надо быть настроенным на победу Украины, а не, не дай бог, на какой-то компромисс, что "пол-Донбасса пока что отдадим, а там будет видно", – сказал Щаранский. 

Он подчеркнул: в этой войне Путин не должен достигнуть ни малейшего успеха. 

"Мало, чтобы было достигнуто перемирие, чтобы были прекращены военные действия. Ни в коем случае нельзя, чтобы Путин достиг хоть какого-то успеха, пусть даже маленького, в такой варварской агрессии. В попытках изменить устройство свободного мира он не должен выйти победителем ни на один миллиметр", – сказал Щаранский. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В Офисе президента сообщали, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" Путину.

В мае американская газета The New York Times в своей редакционной статье выразила мнение, что Украине для достижения мира в войне против РФ придется "принимать болезненные территориальные решения". Эта статья вызвала волну критики в Украине. В Офисе президента заявили, что издание не понимает процессов, происходящих в стране, так как у него "есть офис в Москве, но нет офиса в Украине". 

Подобное заявление сделал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, за что подвергся критике в Украине. 

Президент США Джо Байден написал в колонке для The New York Times, что не будет давить на власти Украины, чтобы они пошли на территориальные уступки России. Он отметил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина никогда не согласится на территориальные уступки

Согласно результатам опроса, который в мае проводил Киевский международный институт социологии, большинство украинцев категорически не согласны, чтобы Украина уступала свои территории в обмен на мир.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, газ, Натан Щаранский, война России против Украины
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