Щаранский: Мы, диссиденты, знали, что СССР развалится. Украина всегда была критической точкой

"Мы, диссиденты, – мы всегда были уверены, что Советский Союз развалится. В отличие от всех "советологов" мира, мы верили, знали... Было ясно, что режим, который тратит все свои силы, чтобы держать столько миллионов людей под контролем, в конце концов он исчерпает свои силы и он развалится. Но как он развалится? Мы воображали сценарий. И во всех наших сценариях всегда критической точкой была Украина: начиналось все в Восточной Европе, начинали люди восставать... И вот когда доходило до Украины, как только Украина отделится, Советскому Союзу конец. Так мы себе представляли", – сказал Щаранский.

Он считает, что "более-менее так" все и произошло. Теперь, отмечает политик, в контрсценарии Путина о восстановлении империи Украина играет и с самого начала играла критическую роль.

По словам Щаранского, Путин лично рассказывал его знакомому, что считает Екатерину II, Петра I и генсека СССР Иосифа Сталина великими людьми и считает, что теперь их "великая миссия" лежит на нем – "восстановление великой державы". Щаранский считает, что Путин решил, что у него есть эта миссия, во время войны с Грузией, когда он "увидел, что мир это принимает". После этого он искал подходящий момент.

"И такой момент явной слабости Запада пришел, когда [экс-президент США Барак] Обама поставил красную линию, что Сирия может делать, а чего не может, что, если она применит химическое оружие, все, этому конец, а потом нарушил свое слово и ни на какую войну с Сирией не пошел", – сказал Щаранский.

После этого, обратил внимание Щаранский, Путин сделал две вещи: создал военную базу в Сирии и установил полный контроль над ее воздушным пространством, а также аннексировал Крым – и убедился, что реакция Запада на подобные вещи "даже если и будет, то такая, которую он может терпеть". "Это была его первая стадия войны с Украиной", – отметил политик.

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