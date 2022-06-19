Неожиданно умер соратник Ельцина, который подписывал соглашение о распаде СССР – пресс-секретарь

76-летний Бурбулис (фото сделано в 1993 году) не болел и "прекрасно себя чувствовал", заявил его пресс-секретарь Фото: ЕРА

Он назвал смерть Бурбулиса неожиданной.

Бурбулис "не болел, прекрасно себя чувствовал и только что" принял участие в работе IX Глобального Бакинского форума, сказал Марков.

Как пишет азербайджанское агентство Turan, политик умер в Баку.

Бурбулис был ближайшим соратником первого президента РФ Бориса Ельцина (в начале президентства), одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, пишет "Интерфакс". Он вместе с Ельциным подписывал соглашение со стороны России.