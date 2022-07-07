Умер российский финансист Слава Рабинович

Рабиновича в прошлом году сбил автомобиль, авария серьезно отразилась на его здоровье, сообщил Невзлин Фото: Slava Rabinovich / Facebook

Об этом в Twitter сообщила 5 июля российская журналистка Надежда Кеворкова, бывший вице-президент и член совета директоров компании ЮКОС Леонид Невзлин подтвердил ее информацию.

"Все так, Славы больше нет. Сегодня кремация. Он был светлым и смелым человеком. После аварии в сентябре прошлого года он так и не смог вылезти из ужасных последствий для здоровья и катастрофической потери качества жизни. Светлая память", – написал Невзлин.

Всё так, Славы больше нет. Сегодня кремация. Он был светлым и смелым человеком. После аварии в сентябре прошлого года он так и не смог вылезти из ужасных последствий для здоровья и катастрофической потери качества жизни. Светлая память. — Leonid Nevzlin (@Nevzlin) July 6, 2022

Рабинович родился в 1966 году в Ленинграде, в 1989 году эмигрировал в США, где получил высшее экономическое образование. Он стал инвестиционным финансистом, специализировался на инвестициях в российский рынок ценных бумаг, отмечает "Радио Свобода". Рабинович был главным исполнительным директором Diamond Age Capital Advisors, широко известен как блогер и публицист, как финансовый аналитик давал комментарии многим СМИ.

Он критиковал президента РФ Владимира Путина и в 2015 году заявлял, что глава Кремля причастен к убийству российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

"Путин просто так, легко и играючи, не переживет весну, лето и осень 2021 года. И я убежден, что он сделает что-то кошмарное. Кошмарное для всех нас и кошмарное для всего мира. Его необходимо остановить", – писал он в апреле прошлого года.

Последний пост Рабиновича в Facebook датирован сентябрем 2021 года: финансист рассказывал, что его на тротуаре сбила машина.

В Telegram он писал последний раз 16 октября, сообщая, что его состояние тяжелое.

"Похоже, что я выбыл из игры очень-очень надолго…" – отметил он тогда.