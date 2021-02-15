Слава Рабинович: Путина пытаются запихнуть назад в клетку его "заснеженной Нигерии", чтобы он не мог гадить

В распоряжении президента РФ Владимира Путина есть существенные военные ресурсы, которые могут принести миру большой вред, отметил российский финансист и блогер Слава Рабинович.

Ряд стран мира ввели санкции против России, чтобы повысить для президента РФ Владимира Путина цену за каждый "акт нанесения вреда" миру. Такое мнение в интервью "Фактам" выразил российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"Этот глава "Нигерии в снегу", глава этой недобензоколонки занимается, как обычно, шантажом. В том числе ядерным шантажом. На это уже тоже никто не обращает внимания. Когда надо было обратить внимание – обратили. Когда он начал шантажировать Запад ограниченным ядерным ударом и думал, что это на самом деле возможно и никто против такой угрозы ничего не сможет сделать, тогда американцы сняли с некоторых своих средств доставки, включая подводный флот, ракеты стратегического назначения и установили ракеты, предназначенные для ведения тактической ограниченной ядерной войны", – отметил Рабинович.

По его словам, Путин совершил ряд военных преступлений.

"Путин сидит на таких ресурсах и на такой военной мощи, что может принести очень большой вред. Он не может, скорее всего, взорвать земной шар, но он может гадить, как он это делает на протяжении многих лет. Гадить различными способами: гибридными, не гибридными, просто убив 15 тыс. человек в Украине и 2 млн человек сделав беженцами, сбить Boeing. То есть мы говорим не только о гибридных гадостях, но и о реальных военных преступлениях. Но он, короче, гадит. И эта его способность гадить по всему миру, она никуда не исчезла. И его пытаются как бы запихнуть назад в клетку этой "заснеженной Нигерии" так, чтобы он или не мог гадить, или гадил как можно меньше, чтобы он знал очень высокую цену за каждый его акт нанесения такого вреда", – подчеркнул Рабинович.

Санкции против РФ ввели ряд стран мира. В частности, государства – члены Евросоюза впервые согласовали ограничения против России в 2014 году после того, как она оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. Вследствие конфликта на Донбассе погибло более 14 тыс. человек.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. В их числе – индивидуальные санкции против отдельных лиц и субъектов хозяйственной деятельности (действуют до 15 марта 2021 года), запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действуют до 23 июня 2021 года), а также ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики