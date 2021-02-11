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В России уволилась проректор вуза, которая организовывала съемки студентов в ролике за Путина

Проректор Белгородского института искусств и культуры Наталья Бараниченко, которая организовывала съемки ролика в поддержку президента Владимира Путина с привлечением студентов, говорила, что выполнялся "соцзаказ". А позже уволилась.

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На сайте вуза среди руководства уже нет фамилии бывшего проректора
На сайте вуза среди руководства уже нет фамилии бывшего проректора
Фото: Белгородский государственный институт искусств и культуры, БГИИК / Facebook

В России уволилась проректор Белгородского института искусств и культуры (БГИИК) Наталья Бараниченко, которая организовывала съемки ролика в поддержку президента Владимира Путина с привлечением студентов. Об этом 10 февраля сообщило в Telegram издание Fonar.tv.

"По нашей информации, проректора БГИИК Наталью Бараниченко, которая организовала съемку ролика в поддержку президента, не предупредив об этом студентов, уволили с работы (или она сама уволилась)", – говорится в сообщении.

Издание также сослалось на Telegram-канал "Белгород №1", который рассказал о состоявшейся 8 февраля встрече Бараниченко и ректора Сергея Курганского со студентами, в ходе которой "специфически" извинились за историю с роликом.

"Бараниченко пояснила, что просто не успела сообщить ребятам о пропутинском посыле ролика. А Курганский и вовсе заметил, что "не за Байдена" же кричали и ролик "красивый" получился. Оба спокойно объясняли, что выполняли "соцзаказ" – как и раньше, когда студенты работали на "Единую Россию", – написал "Белгород №1".

Позже информацию об увольнении проректора Fonar.tv подтвердили в вузе. Формулировка: "по собственному желанию".

На странице руководства БГИИК упоминание о Бараниченко уже убрали.

6 февраля Telegram-канал "Белгород №1" сообщал, что студентов вуза собрали в актовом зале и попросили станцевать с флагами для записи патриотического ролика ко Дню защитника Отечества. Студенты так и сделали – а затем увидели в Instagram депутата облдумы Ивана Конева свой танец с хештегом #ПутинНашПрезидент. В конце ролика при монтаже добавили звук, в котором студенты якобы хором поддерживают Путина. Подобная история произошла и со студентами в Москве.

Теги: Россия, Владимир Путин, Белгород, студенты, президент, увольнение, ролик
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