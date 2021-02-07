Российские студенты пожаловались, что их обманом собрали на флешмобы в поддержку Путина

Участниками мероприятий в поддержку президента России Владимира Путина оказались студенты из Москвы и Белгорода. По их словам, приглашали на мероприятие, не связанное с главой Кремля.

5 февраля студентов Московского государственного юридического университета имени Кутафина использовали для съемок видеофлешмоба в поддержку президента РФ Владимира Путина. Об этом 6 февраля сообщило студенческое издание DOXA.

Учащихся вуза приглашали на якобы организованные Государственной думой съемки для флешмоба в поддержку борьбы с коронавирусной инфекцией, участникам съемок обещали приглашение в Госдуму. Всего нужно было 50 человек.

Читатели DOXA рассказали, что съемки проходили в одном из московских отелей. На месте выяснилось, что флешмоб посвящен поддержке Путина. Студентов попросили скандировать слова о том, что "президент у нас один, вместе всех мы победим" и что "Путин – наш президент".

По данным издания, похожая ситуация произошла и со студентами находящегося в Москве государственного аграрного университета имени Тимирязева. Организаторы пригласили учащихся вуза на флешмоб, якобы посвященный российскому флагу, а на самом деле это был "митинг в поддержку Путина" под песню Олега Газманова.

Telegram-канал "Белгород №1" сообщил, что для ролика в поддержку Путина использовали студентов Белгородского института искусств и культуры.

"Студентов... собрали в актовом зале и попросили станцевать с флагами для записи патриотического ролика ко Дню защитника Отечества. Студенты так и сделали – а затем увидели в Instagram депутата облдумы Ивана Конева свой танец с хештегом #ПутинНашПрезидент (комментарии к посту уже закрыты). В конце ролика при монтаже добавили и звук, в котором студенты якобы хором поддерживают Владимира Путина", – говорится в посте.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта. Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года. 31 октября 2020 года Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором. Парламент принял его 9 декабря.