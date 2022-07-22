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"Не будет другого выбора". Посол Израиля прокомментировал мнение, что Украине нужно стать "вторым Израилем"

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Бродский считает, что Украине нужно полагаться только на себя
Бродский считает, что Украине нужно полагаться только на себя
Фото: Michael Brodsky (@michael_brodsk) / Twitter

Украине после войны действительно нужно превратиться во "второй Израиль" и быть готовой к противостоянию агрессии. Такое мнение посол Израиля в Украине Михаэль Бродский выразил агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, которое было опубликовано 22 июля.

"Нам пришлось пережить несколько войн, волны террора. Разумеется, нельзя забывать, что Израиль был создан на фоне страшной трагедии Холокоста. Украина тоже сегодня переживает такой момент. [...] У вас просто не будет другого выбора для того, чтобы Украина продолжала существовать как сильное независимое государство, кроме как стать Израилем в каком-то смысле", – сказал он.

Израильский посол назвал три момента, которые нужно учитывать Украине.

"Первый – полагаться только на себя. Это приходит впоследствии, и я уверен, что Украина извлечет уроки из этой войны. [...] В военном смысле Израиль полагается только на себя. Он имеет свои военные технологии, активно экспортирует их во всем мире и исходит из того, что в минуту опасности нельзя рассчитывать на чью-то помощь", – объяснил Бродский.

Вторым моментом он считает необходимость "во что бы то ни стало сохранять демократию и свободу слова". Дипломат отметил, что иначе "это ослабило бы общество и государство".

"Третий [момент] – все, что касается связи с диаспорой. Украинская диаспора растет. С одной стороны, это потери для государства. Я думаю, что какая-то часть людей не вернется в Украину. Можно смотреть на это как на потери, можно как на актив государства, с которым нужно работать и который, в конце концов, может поддержать страну в трудную минуту и не только. Это то, что в Израиле было изначально. Украине, я думаю, нужно активнее работать с выходцами из страны в разных регионах мира и полагаться на их поддержку", – сказал Бродский.

Контекст:

С 2014 года Украина противостоит агрессии страны-соседа России. Восемь лет назад был оккупирован Крым и начата война на Донбассе. В феврале 2022 года Россия открыто вторглась в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Израиль, война, диаспора, демократия, военные, агрессия, дипломаты, война на Донбассе, посол, Михаэль Бродский (посол)
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