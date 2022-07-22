"Не будет другого выбора". Посол Израиля прокомментировал мнение, что Украине нужно стать "вторым Израилем"

"Нам пришлось пережить несколько войн, волны террора. Разумеется, нельзя забывать, что Израиль был создан на фоне страшной трагедии Холокоста. Украина тоже сегодня переживает такой момент. [...] У вас просто не будет другого выбора для того, чтобы Украина продолжала существовать как сильное независимое государство, кроме как стать Израилем в каком-то смысле", – сказал он.

Израильский посол назвал три момента, которые нужно учитывать Украине.

"Первый – полагаться только на себя. Это приходит впоследствии, и я уверен, что Украина извлечет уроки из этой войны. [...] В военном смысле Израиль полагается только на себя. Он имеет свои военные технологии, активно экспортирует их во всем мире и исходит из того, что в минуту опасности нельзя рассчитывать на чью-то помощь", – объяснил Бродский.

Вторым моментом он считает необходимость "во что бы то ни стало сохранять демократию и свободу слова". Дипломат отметил, что иначе "это ослабило бы общество и государство".

"Третий [момент] – все, что касается связи с диаспорой. Украинская диаспора растет. С одной стороны, это потери для государства. Я думаю, что какая-то часть людей не вернется в Украину. Можно смотреть на это как на потери, можно как на актив государства, с которым нужно работать и который, в конце концов, может поддержать страну в трудную минуту и не только. Это то, что в Израиле было изначально. Украине, я думаю, нужно активнее работать с выходцами из страны в разных регионах мира и полагаться на их поддержку", – сказал Бродский.