Посол Израиля Бродский: Мы помогаем Украине, но думаем прежде всего о своих интересах и вынуждены проявлять осторожность

По словам посла, в Израиле, "как ни в одной другой стране", понимают, что сейчас чувствуют украинцы, а жители Украины, в свою очередь, сейчас "гораздо лучше понимают, что на протяжении этих лет переживали израильтяне".

Он отметил, что Украина сейчас сталкивается с очень мощным противником, сверхдержавой. У Израиля ситуация и угрозы другие, но он также ведет серьезную войну, войну с террором, которая требует максимум ресурсов и мобилизации общества.

"В силу этих причин, и в силу тех чувствительных отношений, которые у нас есть с Россией, мы думаем прежде всего о своих интересах и вынуждены проявлять осторожность. Это не значит, что мы не помогаем Украине. С первого дня мы приняли стратегическое решение оказать максимальную помощь Украине, которую можем себе позволить. Не пересекая "красные линии" и не ставя под удар наши национальные интересы. Не создавая угрозу для жизни простым израильтянам", – сказал Бродский.

Посол не захотел говорить о военной составляющей, "потому что по этой теме лучше меньше говорить", но упомянул "сотни тонн гуманитарной помощи", в которую входили лекарства, продовольствие, пресная вода, генераторы, установки для опреснения воды. Также Бродский отметил полевой госпиталь во Львовской области, где за время пребывания там израильских врачей оказали помощь 6 тыс. украинцам – беженцам и местным жителям.

Кроме того, напомнил он, десятки людей – пациентов из этого госпиталя, а также детей, лечивших онкологические заболевания в больнице "Охматдет", – были доставлены в Израиль для лечения. Сейчас, по его словам, обсуждается вопрос о лечении в Израиле и раненых в боях украинских военных.

"Я считаю, что сфера здравоохранения – это сфера, где Израиль должен активно помогать Украине и после войны тоже. Нужно будет восстанавливать всю инфраструктуру, в том числе здравоохранение. Я думаю, будет правильно, что именно Израиль сделает вклад в создание новой современной системы здравоохранения в Украине", – сказал Бродский.