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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол Израиля Бродский: Мы помогаем Украине, но думаем прежде всего о своих интересах и вынуждены проявлять осторожность

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В Израиле заявили, что вынуждены проявлять осторожность, помогая Украине, из-за собственной войны и "чувствительных отношений с Россией"
В Израиле заявили, что вынуждены проявлять осторожность, помогая Украине, из-за собственной войны и "чувствительных отношений с Россией"
Фото: depositphotos.com

Израиль с начала полномасштабной агрессии РФ принял стратегическое решение помогать Украине, но не пересекая "красные линии", заявил чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 22 июля.

По словам посла, в Израиле, "как ни в одной другой стране", понимают, что сейчас чувствуют украинцы, а жители Украины, в свою очередь, сейчас "гораздо лучше понимают, что на протяжении этих лет переживали израильтяне".

Он отметил, что Украина сейчас сталкивается с очень мощным противником, сверхдержавой. У Израиля ситуация и угрозы другие, но он также ведет серьезную войну, войну с террором, которая требует максимум ресурсов и мобилизации общества.

"В силу этих причин, и в силу тех чувствительных отношений, которые у нас есть с Россией, мы думаем прежде всего о своих интересах и вынуждены проявлять осторожность. Это не значит, что мы не помогаем Украине. С первого дня мы приняли стратегическое решение оказать максимальную помощь Украине, которую можем себе позволить. Не пересекая "красные линии" и не ставя под удар наши национальные интересы. Не создавая угрозу для жизни простым израильтянам", – сказал Бродский.

Посол не захотел говорить о военной составляющей, "потому что по этой теме лучше меньше говорить", но упомянул "сотни тонн гуманитарной помощи", в которую входили лекарства, продовольствие, пресная вода, генераторы, установки для опреснения воды. Также Бродский отметил полевой госпиталь во Львовской области, где за время пребывания там израильских врачей оказали помощь 6 тыс. украинцам – беженцам и местным жителям.

Кроме того, напомнил он, десятки людей – пациентов из этого госпиталя, а также детей, лечивших онкологические заболевания в больнице "Охматдет", – были доставлены в Израиль для лечения. Сейчас, по его словам, обсуждается вопрос о лечении в Израиле и раненых в боях украинских военных. 

"Я считаю, что сфера здравоохранения – это сфера, где Израиль должен активно помогать Украине и после войны тоже. Нужно будет восстанавливать всю инфраструктуру, в том числе здравоохранение. Я думаю, будет правильно, что именно Израиль сделает вклад в создание новой современной системы здравоохранения в Украине", – сказал Бродский. 

Контекст:

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что Израиль согласился быть посредником в "поиске мира" и завершении войны России против УкраиныУкраина надеется на помощь с оружием и результативную посредническую роль Израиля в прекращении войны, отмечал Ермак.

Израиль после начала полномасштабного вторжения России предоставлял Украине исключительно гуманитарную помощь, в частности в марте он открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. 

20 апреля министр обороны Израиля Бени Ганц объявил о передаче Украине шлемов и бронежилетов для медиков и спасателей, работающих в зоне боевых действий. Это было первое заявление об отправке военного снаряжения, хоть и для некомбатантов, и международные и украинские СМИ пришли к выводу, что политика Израиля в этом вопросе изменилась.

В июле Ганц утвердил отправку в Украину партии шлемов, бронежилетов, костюмов для саперов и противогазов. 

Теги: Израиль, помощь, гуманитарная помощь, Охматдет, лечение, госпиталь, война России против Украины, онкология, Михаэль Бродский (посол)
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