Правительство Израиля готово присоединиться к антироссийским санкциям, если в РФ закроют "Сохнут" – СМИ

По данным издания, Лапид, который также возглавляет министерство иностранных дел страны, намерен принять решение в ближайшие дни.
Бывший посол Израиля в РФ Цви Маген сообщил журналистам, что израильские власти имеют несколько вариантов оказания давления на Москву в ответ на закрытие "Сохнута" и могут, в частности, "изменить свою де-факто нейтральную позицию" в отношении войны в Украине.
"Кроме того, Израиль может присоединиться к санкциям Запада в отношении России", – подчеркнул он.
Источник Israel Hayome сообщил, что израильская делегация, которая 23 июля должна была отправиться в Москву с целью убедить российские власти прекратить свои действия против "Сохнут", отложила вылет, поскольку РФ не согласовала членам делегации выдачу виз.
Ликвидировать представительство агентства "Сохнут" в России 21 июля потребовало министерство юстиции РФ, обвиняя агентство в нарушении российского законодательства. Предварительное рассмотрение иска в Басманном суде назначено на 28 июля.
В России представительство "Сохнута" работает более 30 лет. По словам министра алии и интеграции Израиля Пнины Тамено-Шете, в прошлом году по программе репатриации в Израиль приехала 21 тыс. российских евреев, а в последние месяцы – 30 тыс. человек из России и Украины.
5 июля израильское издание The Jerusalem Post сообщило, что российские власти потребовали от "Сохнута" свернуть работу в РФ на фоне осложнившихся отношений Израиля и России из-за позиции Иерусалима в отношении войны в Украине, а также израильской политики поддержки Украины и ее президента Владимира Зеленского.
В начале июля главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт решил снять с себя полномочия, чтобы не ставить под угрозу будущее еврейской общины российской столицы, и выехал из России. Перед этим он назвал войну в Украине войной, которую российские власти публично называют "спецоперацией".