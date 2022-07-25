Правительство Израиля готово присоединиться к антироссийским санкциям, если в РФ закроют "Сохнут" – СМИ

Глава израильского правительства Лапид (на фото) в ответ на закрытие "Сохнута" может "изменить свою де-факто нейтральную позицию" в отношении войны в Украине – экс-посол Израиля в Москве Фото: ЕРА

По данным издания, Лапид, который также возглавляет министерство иностранных дел страны, намерен принять решение в ближайшие дни.

Бывший посол Израиля в РФ Цви Маген сообщил журналистам, что израильские власти имеют несколько вариантов оказания давления на Москву в ответ на закрытие "Сохнута" и могут, в частности, "изменить свою де-факто нейтральную позицию" в отношении войны в Украине.

"Кроме того, Израиль может присоединиться к санкциям Запада в отношении России", – подчеркнул он.

Источник Israel Hayome сообщил, что израильская делегация, которая 23 июля должна была отправиться в Москву с целью убедить российские власти прекратить свои действия против "Сохнут", отложила вылет, поскольку РФ не согласовала членам делегации выдачу виз.