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Правительство Израиля готово присоединиться к антироссийским санкциям, если в РФ закроют "Сохнут" – СМИ

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Глава израильского правительства Лапид (на фото) в ответ на закрытие "Сохнута" может "изменить свою де-факто нейтральную позицию" в отношении войны в Украине экс-посол Израиля в Москве
Глава израильского правительства Лапид (на фото) в ответ на закрытие "Сохнута" может "изменить свою де-факто нейтральную позицию" в отношении войны в Украине – экс-посол Израиля в Москве
Фото: ЕРА

Премьер Израиля Яир Лапид поручил подготовить меры на случай ликвидации еврейского агентство "Сохнут" в России. Среди возможных шагов, на которые могут пойти израильские власти – присоединение к антироссийским санкциям, пишет 25 июля Israel Hayome.

По данным издания, Лапид, который также возглавляет министерство иностранных дел страны, намерен принять решение в ближайшие дни.

Бывший посол Израиля в РФ Цви Маген сообщил журналистам, что израильские власти имеют несколько вариантов оказания давления на Москву в ответ на закрытие "Сохнута" и могут, в частности, "изменить свою де-факто нейтральную позицию" в отношении войны в Украине.

"Кроме того, Израиль может присоединиться к санкциям Запада в отношении России", – подчеркнул он.

Источник Israel Hayome сообщил, что израильская делегация, которая 23 июля должна была отправиться в Москву с целью убедить российские власти прекратить свои действия против "Сохнут", отложила вылет, поскольку РФ не согласовала членам делегации выдачу виз.

Контекст:

Ликвидировать представительство агентства "Сохнут" в России 21 июля потребовало министерство юстиции РФ, обвиняя агентство в нарушении российского законодательства. Предварительное рассмотрение иска в Басманном суде назначено на 28 июля.

В России представительство "Сохнута" работает более 30 лет. По словам министра алии и интеграции Израиля Пнины Тамено-Шете, в прошлом году по программе репатриации в Израиль приехала 21 тыс. российских евреев, а в последние месяцы – 30 тыс. человек из России и Украины.

5 июля израильское издание The Jerusalem Post сообщило, что российские власти потребовали от "Сохнута" свернуть работу в РФ на фоне осложнившихся отношений Израиля и России из-за позиции Иерусалима в отношении войны в Украине, а также израильской политики поддержки Украины и ее президента Владимира Зеленского.

В начале июля главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт решил снять с себя полномочия, чтобы не ставить под угрозу будущее еврейской общины российской столицы, и выехал из России. Перед этим он назвал войну в Украине войной, которую российские власти публично называют "спецоперацией".

Теги: Россия, Израиль, Москва, евреи, война России против Украины, Яир Лапид
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