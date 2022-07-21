Минюст РФ добивается ликвидации Еврейского агентства "Сохнут". СМИ писали, что его работу в России требовали свернуть

Судебное заседание по делу "Сохнута" назначено на 28 июля.

Минюст утверждает, что эта автономная некоммерческая организация нарушала российское законодательство. Как именно нарушала, "Интерфакс" не уточнил.

5 июля израильское издание The Jerusalem Post сообщило, что российские власти потребовали от "Сохнута" свернуть работу в РФ на фоне осложнившихся отношений Израиля и России, из-за позиции Иерусалима в отношении войны в Украине, а также израильской политики поддержки Украины и ее президента Владимира Зеленского.

Представители еврейской общины в России рассказывали The Jerusalem Post, что ощущают, как "опускается железный занавес", и боятся, что не смогут покинуть страну" – многие завершили оформление документов и ждут рейсов в Израиль, но из-за санкций против РФ большинство авиакомпаний прекратили полеты между странами.

В начале июля главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт решил снять с себя полномочия, чтобы не ставить под угрозу будущее еврейской общины российской столицы, и выехал из России. Перед этим он назвал войну в Украине войной, которую российские власти публично называют "спецоперацией".