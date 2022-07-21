ГОРДОН
 
 
МИР

Минюст РФ добивается ликвидации Еврейского агентства "Сохнут". СМИ писали, что его работу в России требовали свернуть

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Сохнут" занимается вопросами репатриации в Израиль
"Сохнут" занимается вопросами репатриации в Израиль
Фото: pixabay.com

Минюст России подал в Басманный суд Москвы исковое требование о ликвидации в стране Еврейского агентства "Сохнут", занимающегося вопросами репатриации в Израиль. Об этом российскому "Интерфаксу" сообщили 21 юля в суде.

Судебное заседание по делу "Сохнута" назначено на 28 июля.

Минюст утверждает, что эта автономная некоммерческая организация нарушала российское законодательство. Как именно нарушала, "Интерфакс" не уточнил.

5 июля израильское издание The Jerusalem Post сообщило, что российские власти потребовали от "Сохнута" свернуть работу в РФ на фоне осложнившихся отношений Израиля и России, из-за позиции Иерусалима в отношении войны в Украине, а также израильской политики поддержки Украины и ее президента Владимира Зеленского.

Представители еврейской общины в России рассказывали The Jerusalem Post, что ощущают, как "опускается железный занавес", и боятся, что не смогут покинуть страну" – многие завершили оформление документов и ждут рейсов в Израиль, но из-за санкций против РФ большинство авиакомпаний прекратили полеты между странами.

В начале июля главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт решил снять с себя полномочия, чтобы не ставить под угрозу будущее еврейской общины российской столицы, и выехал из России. Перед этим он назвал войну в Украине войной, которую российские власти публично называют "спецоперацией".

Контекст:

Еврейское агентство "Сохнут" – основанная в 1929 году международная организация со штаб-квартирой в Израиле, которая занимается репатриацией евреев в Израиль и помощью репатриантам.

В России представительство "Сохнута" работает более 30 лет. В 2021 году Россия была лидером по репатриации среди всех стран мира, откуда в Израиль прибыли 7500 человек, пишет "Немецкая волна".

В Украине также действует представительство "Сохнута". В настоящее время, как сказано на официальном сайте организации, Еврейское агентство задействует Центры экстренной помощи для евреев Украины – внутри страны и на ее границах. "Мы здесь, чтобы помочь спасти их из районов боевых действий, предоставить им временное убежище и дать возможность репатриироваться в Израиль", – говорится в сообщении.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Израиль, Москва, Минюст, евреи, спецоперация, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Роман Зозуля: Мы эту войну выиграем, а Путин – сукин сын
  Роман Зозуля: Мы эту войну выиграем, а Путин – сукин сын
  Хоук призвал папу римского возглавить марш мира в поддержку Украины
  Хоук призвал папу римского возглавить марш мира в поддержку Украины
"Именно этот портрет предстанет перед глазами при упоминании о Романе". Художник Перец Горький создал портрет Ратушного
"Именно этот портрет предстанет перед глазами при упоминании о Романе". Художник Перец Горький создал портрет Ратушного
"Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране". Саливанчук снялась в платье с патриотическим принтом
"Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране". Саливанчук снялась в платье с патриотическим принтом
Патти Смит в Праге вышла на сцену с украинским флагом
Патти Смит в Праге вышла на сцену с украинским флагом
Галкин ответил на требование "вернуть Аллочку в Россию"
Галкин ответил на требование "вернуть Аллочку в Россию"
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео
  Monatik после возвращения в Украину выступил с концертом в киевском метро. Видео
  Monatik после возвращения в Украину выступил с концертом в киевском метро. Видео
Спирс вживую спела свой дебютный хит Baby One More Time. Видео
Спирс вживую спела свой дебютный хит Baby One More Time. Видео
  "Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева
  "Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева
27-летняя Grosu сообщила о госпитализации
27-летняя Grosu сообщила о госпитализации
"Шок-контент", "Так вот из какого места появляются орки". Гордон показал "беременного россиянина". В сети комментируют
"Шок-контент", "Так вот из какого места появляются орки". Гордон показал "беременного россиянина". В сети комментируют
Бекхэм, хихикая, украдкой снял тренировку жены. Она отреагировала. Видео
Бекхэм, хихикая, украдкой снял тренировку жены. Она отреагировала. Видео
Дорофеева снялась в просторной футболке, без макияжа и обратилась к подписчикам
Дорофеева снялась в просторной футболке, без макияжа и обратилась к подписчикам
"Мишка заливался смехом". Тодоренко рассказала, как рожала на глазах у трехлетнего сына
"Мишка заливался смехом". Тодоренко рассказала, как рожала на глазах у трехлетнего сына
  Роман Зозуля: У меня нет разделения на плохих или хороших русских. У меня все плохие. Даже те, кто против войны
  Роман Зозуля: У меня нет разделения на плохих или хороших русских. У меня все плохие. Даже те, кто против войны
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (143196)
2
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (83263)
3
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (78717)
4
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал (58121)
5
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине (44588)
6
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (38703)
7
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео (35566)
8
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ (30310)
 
 
 
 