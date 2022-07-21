Минюст РФ добивается ликвидации Еврейского агентства "Сохнут". СМИ писали, что его работу в России требовали свернуть

Судебное заседание по делу "Сохнута" назначено на 28 июля.
Минюст утверждает, что эта автономная некоммерческая организация нарушала российское законодательство. Как именно нарушала, "Интерфакс" не уточнил.
5 июля израильское издание The Jerusalem Post сообщило, что российские власти потребовали от "Сохнута" свернуть работу в РФ на фоне осложнившихся отношений Израиля и России, из-за позиции Иерусалима в отношении войны в Украине, а также израильской политики поддержки Украины и ее президента Владимира Зеленского.
Представители еврейской общины в России рассказывали The Jerusalem Post, что ощущают, как "опускается железный занавес", и боятся, что не смогут покинуть страну" – многие завершили оформление документов и ждут рейсов в Израиль, но из-за санкций против РФ большинство авиакомпаний прекратили полеты между странами.
В начале июля главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт решил снять с себя полномочия, чтобы не ставить под угрозу будущее еврейской общины российской столицы, и выехал из России. Перед этим он назвал войну в Украине войной, которую российские власти публично называют "спецоперацией".
Еврейское агентство "Сохнут" – основанная в 1929 году международная организация со штаб-квартирой в Израиле, которая занимается репатриацией евреев в Израиль и помощью репатриантам.
В России представительство "Сохнута" работает более 30 лет. В 2021 году Россия была лидером по репатриации среди всех стран мира, откуда в Израиль прибыли 7500 человек, пишет "Немецкая волна".
В Украине также действует представительство "Сохнута". В настоящее время, как сказано на официальном сайте организации, Еврейское агентство задействует Центры экстренной помощи для евреев Украины – внутри страны и на ее границах. "Мы здесь, чтобы помочь спасти их из районов боевых действий, предоставить им временное убежище и дать возможность репатриироваться в Израиль", – говорится в сообщении.