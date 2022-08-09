На юге Украины оккупанты активизировали применение боевой авиации, пытаются удержать позиции – Генштаб ВСУ

"На южнобугском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций. Активизировались действия вражеской армейской авиации. [...] Враг нанес авиаудары вблизи Белой Криницы, Андреевки, Осокоровки и Ольгиного", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, противник вел воздушную разведку с помощью беспилотников в районе населенных пунктов Белогорка, Мураховка, Новоалександровка, Шевченковское, Николаевка и Кобзарцы.

Украинские военные рассказали также о применении оккупантами авиации на других участках боевых действий.

"На харьковском направлении оккупанты [...] нанесли авиаудар возле Верхнего Салтова. [...] На краматорском направлении зафиксирован [...] авиаудар возле Григоровки. [...] На бахмутском направлении – авиационные удары вблизи Вершины, Веселой Долины, Зайцевого, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного", – объяснили в ВСУ.

Также, по их данным, авиацию враг задействовал возле Великой Новоселки, Щербаков, Новоселки, Угледара и Павловки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.

В Херсонской области ВСУ ведут контрнаступление.