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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На юге Украины оккупанты активизировали применение боевой авиации, пытаются удержать позиции – Генштаб ВСУ

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В ВСУ рассказали о ситуации на юге страны
В ВСУ рассказали о ситуации на юге страны
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Российские оккупанты используют боевую авиацию на южнобугском направлении, проинформировал 9 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На южнобугском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций. Активизировались действия вражеской армейской авиации. [...] Враг нанес авиаудары вблизи Белой Криницы, Андреевки, Осокоровки и Ольгиного", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, противник вел воздушную разведку с помощью беспилотников в районе населенных пунктов Белогорка, Мураховка, Новоалександровка, Шевченковское, Николаевка и Кобзарцы.

Украинские военные рассказали также о применении оккупантами авиации на других участках боевых действий.

"На харьковском направлении оккупанты [...] нанесли авиаудар возле Верхнего Салтова. [...] На краматорском направлении зафиксирован [...] авиаудар возле Григоровки. [...] На бахмутском направлении – авиационные удары вблизи Вершины, Веселой Долины, Зайцевого, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного", – объяснили в ВСУ.

Также, по их данным, авиацию враг задействовал возле Великой Новоселки, Щербаков, Новоселки, Угледара и Павловки.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02pKLM3xPunJUgDR12hd2Gf99Ps1qB6PibGNksQx3nA1JdnrDsRY2i1dWST5wTyyd7l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.

В Херсонской области ВСУ ведут контрнаступление.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, авиация, беспилотники, воздух, ВСУ, авиаудар, война России против Украины, российские оккупанты
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