Залужный провел переговоры с Милли и командующим войсками США в Европе

Об этом Залужный сообщил в Facebook.
По итогам разговора главнокомандующий отметил, что высоко ценит поддержку Милли и Каволи, а также их профессиональную оценку планов и действий ВСУ.
"Взаимное доверие и профессиональный диалог составляют надежный фундамент военного сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Глубоко признателен всему американскому народу за предоставленную помощь", – написал он.
Других деталей о разговоре Залужный не сообщил.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Залужный регулярно созванивается с Милли, обсуждает в том числе ситуацию на фронте. 14 июля он заверил Милли, что ВСУ не допустят попадания западного оружия в руки российских оккупантов.
Каволи принял командование войсками США в Европе месяц назад. Перед этим, в мае, он стал верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Генерала Каволи называют специалистом по России. С ним Залужный общался 20 июля – обсудил "ряд рабочих вопросов".