Залужного в Раде встретили продолжительными овациями и скандированием "ВСУ!"

Видео из парламента на своей странице в Facebook опубликовала нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская.

Присутствовавшие скандировали: "ВСУ!" Залужного также приветствовал президент Украины Владимир Зеленский, пожав главнокомандующему ВСУ руку.

Помимо украинского лидера, на вчерашнем заседании Верховной Рады присутствовал и президент Литвы Гитанас Науседа.

Контекст:

Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.

Награжден Крестом боевых заслуг и орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.